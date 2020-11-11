Цены рублевых гособлигаций РФ имеют неплохой потенциал роста - ITI Capital

Рынок российских рублевых гособлигаций имеет неплохой потенциал роста цен, исходя из сложившегося уровня доходности и баланса рисков, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Факторы неопределенности, а это прежде всего исход выборов в США, постепенно утрачивают свою силу. Геополитическая премия за российский риск также плавно уменьшается в отсутствие новых напоминаний о санкциях на эту тему. При этом мы не ожидаем усиления санкционной риторики в ближайшие пару месяцев, поскольку смена администрации в США отвлечет внимание от противостояния с Россией", - пишут эксперты инвесткомпании.

Стабилизация курса рубля и сохранение инфляции в рамках прогноза ЦБ дают, в свою очередь, основания для дальнейшего смягчения монетарной политики, считают аналитики ITI Capital. С высокой вероятностью они ждут еще одного шага по снижению ключевой ставки (до 4%) на декабрьском заседании. При этом вся кривая ОФЗ в настоящий момент расположена выше актуальной ключевой ставки, что указывает на перепроданность всех сегментов.

"Дополнительным фактором поддержки станет исчезновение риска скачка первичного предложения на фоне практически полного выполнения программы заимствований. Текущая конъюнктура доходности ОФЗ даже после ралли на прошлой неделе все еще на 40-50 б.п. выше минимумов, достигнутых весной. Таким образом, мы видим неплохой потенциал роста цен и ожидаем его скорой реализации. В данный момент мы рекомендуем начать позиционирование в бумагах среднесрочной дюрации", - заключают эксперты.