Рубль в среду может закрепиться около 76 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в среду может закрепиться около 76 руб./$1, при этом сохраняются предпосылки для некоторого дальнейшего укрепления российской валюты, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.

Специалисты Sberbank CIB ждут, что в среду рубль закрепится около 76 руб./$1. По их мнению, курс российской валюты стабилизируется после недавнего сильного роста, вызванного повышением цен на нефть, но при этом все же сохраняются предпосылки для некоторого укрепления рубля. Поддержку ему может оказать мягкая риторика ЕЦБ.

Индекс Мосбиржи во вторник прибавил 0,4%, немного не дотянув до 3000 пунктов. Аналитики Sberbank CIB ожидают, что в среду он будет колебаться около этой отметки, но в случае позитивных новостей возможно продолжение роста в течение дня.

Основным катализатором цен на нефть стал прогноз главного инфекциониста США о появлении вакцины от COVID-19 уже в декабре. Аналитики Sberbank CIB полагают, что сейчас, когда котировки Brent преодолели отметку $43,8 за баррель, они вполне могут двинуться к $45,1 за баррель. Если же, вопреки ожиданиям, они снова отступят до менее $43,8 за баррель, возможно падение до $42,9 за баррель, считают эксперты.

Также, по мнению аналитиков, ставки рублёвых долговых бумаг в среду стабилизируются около текущих уровней. В случае слабого спроса на аукционе ОФЗ (на нем будут предложены номинальные 15-летние ОФЗ-26233 без лимита) доходности могут повыситься на 2-3 б.п., считают в Sberbank CIB.