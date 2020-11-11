Ключевые события среды в РФ и мире - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Ростелеком", ЕЦБ и макростатистика:

- "Ростелеком" представит результаты по МСФО;

- Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном форуме ЕЦБ;

- ОПЕК опубликует ежемесячный отчёт по рынку нефти;

- В 16:00 мск в РФ выйдут данные по торговому балансу, в 19:00 — по ИПЦ;

- Рано утром в четверг Япония опубликует индекс цен производителей и данные по заказам в машиностроении.