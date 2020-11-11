"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для GDR ФосАгро до "держать" в связи с ростом котировок

"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаги на 9% за последние три торговых дня, сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозная стоимость депозитарных расписок компании, рассчитанная аналитиками, была оставлена без изменения и составляет $13,5 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "ФосАгро", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет $14,64 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $12,98 за штуку.