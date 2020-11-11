Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в диапазоне 3000-3010 пунктов - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в диапазоне 3000-3010 пунктов с переходом к консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом не более 0,4%, в диапазоне 3000-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников локальных торгов во второй половине торговой сессии в среду станет динамика нефтяных котировок. Эксперт инвесткомпании обращает внимание на то, что публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг в связи с национальным праздником в Соединенных Штатах.