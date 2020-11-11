Доллар/рубль в среду утром перейдет в боковое движение в районе 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк

Пара доллар/рубль в среду утром перейдет в боковое движение в районе 76,4 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич полагает, что на валютной секции "Московской биржи" в начале торгов в среду можно ожидать консолидации рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на рост цен на нефть, инвесторы сфокусируются на разнонаправленной динамике валют развивающихся стран, что не даст повода для дальнейшего укрепления национальной валюты, считает он.

"В результате пара доллар/рубль в начале дня перейдет в боковое движение в районе 76,4 руб./$1. Однако в дальнейшем, в случае сохранения позитивного настроя на рынке энергоносителей, покупки в рубле могут возобладать, что приведет к возобновлению негативной динамики американской валюты и ее отступлению в район 76 руб./$1", - указывает Зварич.