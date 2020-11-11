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Главная / Мнения аналитиков / Промсвязьбанк ждет в среду утром позитивной динамики российских акций
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11 ноября 2020 года 09:51
Промсвязьбанк ждет в среду утром позитивной динамики российских акций
Аналитики Промсвязьбанка в среду утром ждут позитивной динамики российских акций и еще одной попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3000 пунктов, говорится в комментарии банка. "В ходе сессии российский рынок попытается закрепиться над уровнем 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, чему может способствовать пониженная активность игроков. Отметим, что, на наш взгляд, индексу Мосбиржи будет сложно преодолеть зону 3000-3100 без коррекционного отката", - пишет главный аналитик Богдан Зварич.
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11 ноября 2020 года 11:11
Вероятен рост активности на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Марии Радченко. "Доходность ОФЗ за минувшую неделю снизилась на 20-45 бп в зависимости от срочности, что в... читать дальше
.11 ноября 2020 года 11:01
Цены на нефть в среду будут пытаться проторговывать вверх отметку $44/барр., но в дальнейшем вероятен возврат в диапазон $40-42/барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка. Поддержкой для нефтяных цен по-прежнему выступают конъюнктура, а также сильные данные от API. Запасы сырой нефти за... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:55
Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,88 рубля до 2,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре Sberbank CIB. Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена. "Мы скорректировали модель оценки "Юнипро", отразив в ней перезапуск третьего энергоблока... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:40
Рынок российских рублевых гособлигаций имеет неплохой потенциал роста цен, исходя из сложившегося уровня доходности и баланса рисков, отмечается в комментарии ITI Capital. "Факторы неопределенности, а это прежде всего исход выборов в США, постепенно утрачивают свою силу. Геополитическая премия... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:29
Москва. 11 ноября. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти. читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:25
убль в среду может закрепиться около 76 руб./$1, при этом сохраняются предпосылки для некоторого дальнейшего укрепления российской валюты, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB. Специалисты Sberbank CIB ждут, что в среду рубль закрепится около 76 руб./$1. По их мнению, курс российской... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:10
MSCI включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК по итогам ноябрьского пересмотра, как и ожидалось
(добавлены 2-3-4-й абзацы) Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru (MOEX: MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал из него ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI. Кроме того, как... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:10
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Ростелеком", ЕЦБ и макростатистика: - "Ростелеком" представит результаты по МСФО; - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном форуме ЕЦБ; - ОПЕК опубликует... читать дальше
.11 ноября 2020 года 10:05
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаги на 9% за последние три торговых дня, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость депозитарных расписок компании, рассчитанная... читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:58
налитики "Атона" полагают, что в среду рынок акций РФ начнет торговую сессию с повышения на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:44
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, по их мнению, снова попытается преодолеть отметку в 3000 пунктов. читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в диапазоне 3000-3010 пунктов с переходом к консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом не более 0,4%, в диапазоне 3000-3010... читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду. Нефть продолжает дорожать в среду. читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:35
Особых поводов для роста или ослабления в среду у российской валюты нет, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "Поддержкой по паре доллар/рубль является район 76-76,2 руб./$1, в случае пробития которого будет открыта дорога к стратегической цели временного укрепления рубля - отметке 75... читать дальше
.11 ноября 2020 года 09:34
Москва. 11 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
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