Особых поводов для роста или ослабления в среду у рубля нет - "Алор Брокер"

Особых поводов для роста или ослабления в среду у российской валюты нет, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"Поддержкой по паре доллар/рубль является район 76-76,2 руб./$1, в случае пробития которого будет открыта дорога к стратегической цели временного укрепления рубля - отметке 75 руб./$1. Но пока мы не видим поводов даже для пробития ближайшей поддержки", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.