Риски коррекции индекса Мосбиржи велики - "Алор Брокер"

Риски коррекции индекса Мосбиржи велики, так как техническая перекупленность нарастает, а поводов для дальнейшего движения вверх нет, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций в среду складывается слабо позитивный - американские фьючерсы торгуются на уровне закрытия вторника, но подрастает нефть вместе с промышленными и драгоценными металлами, отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

"Поэтому открытия рынка мы ждем около нуля, может быть, с символическим ростом. В целом индекс Мосбиржи рос 6 сессий подряд и впервые с августа протестировал отметку 3000 пунктов. Техническая перекупленность нарастает, а поводов для дальнейшего движения вверх нет. Поэтому риски коррекции велики, и она начнется в любой момент, как только "ручеек" западных денег иссякнет", - указывает Антонов.