Утренние прогнозы: позитивное начало торгов

В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, по их мнению, снова попытается преодолеть отметку в 3000 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом не более 0,4%, в диапазоне 3000-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций в среду складывается слабо позитивный - американские фьючерсы торгуются на уровне закрытия вторника, но подрастает нефть вместе с промышленными и драгоценными металлами. Поэтому открытия рынка мы ждем около нуля, может быть, с символическим ростом. В целом индекс Мосбиржи рос 6 сессий подряд и впервые с августа протестировал отметку 3000 пунктов. Техническая перекупленность нарастает, а поводов для дальнейшего движения вверх нет. Поэтому риски коррекции велики, и она начнется в любой момент, как только "ручеек" западных денег иссякнет".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ждем позитивной динамики российских акций и еще одной попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3000 пунктов. Отметим, что, на наш взгляд, индексу Мосбиржи будет сложно преодолеть зону 3000-3100 без коррекционного отката".