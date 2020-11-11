11 ноября 2020 года 09:44
Утренние прогнозы: позитивное начало торгов
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи, по их мнению, снова попытается преодолеть отметку в 3000 пунктов.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом не более 0,4%, в диапазоне 3000-3010 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2990, 2980 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3040 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия в ожидании новых сигналов для направленного движения".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций в среду складывается слабо позитивный - американские фьючерсы торгуются на уровне закрытия вторника, но подрастает нефть вместе с промышленными и драгоценными металлами. Поэтому открытия рынка мы ждем около нуля, может быть, с символическим ростом. В целом индекс Мосбиржи рос 6 сессий подряд и впервые с августа протестировал отметку 3000 пунктов. Техническая перекупленность нарастает, а поводов для дальнейшего движения вверх нет. Поэтому риски коррекции велики, и она начнется в любой момент, как только "ручеек" западных денег иссякнет".
Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Ждем позитивной динамики российских акций и еще одной попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3000 пунктов. Отметим, что, на наш взгляд, индексу Мосбиржи будет сложно преодолеть зону 3000-3100 без коррекционного отката".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
11 ноября 2020 года 11:11
Вероятен рост активности на первичном рынке рублевых корпоративных облигаций в ближайшее время, говорится в комментарии руководителя отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Марии Радченко.
"Доходность ОФЗ за минувшую неделю снизилась на 20-45 бп в зависимости от срочности, что в... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 11:01
Цены на нефть в среду будут пытаться проторговывать вверх отметку $44/барр., но в дальнейшем вероятен возврат в диапазон $40-42/барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка.
Поддержкой для нефтяных цен по-прежнему выступают конъюнктура, а также сильные данные от API. Запасы сырой нефти за... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:55
Sberbank CIB повысил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 2,88 рубля до 2,96 рубля за штуку, сообщается в обзоре Sberbank CIB.
Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена.
"Мы скорректировали модель оценки "Юнипро", отразив в ней перезапуск третьего энергоблока... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:40
Рынок российских рублевых гособлигаций имеет неплохой потенциал роста цен, исходя из сложившегося уровня доходности и баланса рисков, отмечается в комментарии ITI Capital.
"Факторы неопределенности, а это прежде всего исход выборов в США, постепенно утрачивают свою силу. Геополитическая премия... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:29
Москва. 11 ноября. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в среду утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти. читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:25
убль в среду может закрепиться около 76 руб./$1, при этом сохраняются предпосылки для некоторого дальнейшего укрепления российской валюты, говорится в аналитическом материале Sberbank CIB.
Специалисты Sberbank CIB ждут, что в среду рубль закрепится около 76 руб./$1. По их мнению, курс российской... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:10
(добавлены 2-3-4-й абзацы)
Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru (MOEX: MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал из него ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI.
Кроме того, как... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:10
налитики Sberbank CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.
Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Ростелеком", ЕЦБ и макростатистика:
- "Ростелеком" представит результаты по МСФО;
- Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит на ежегодном форуме ЕЦБ;
- ОПЕК опубликует... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 10:05
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с "покупать" до "держать" в связи с ростом котировок бумаги на 9% за последние три торговых дня, сообщается в обзоре инвестбанка.
Прогнозная стоимость депозитарных расписок компании, рассчитанная... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:58
налитики "Атона" полагают, что в среду рынок акций РФ начнет торговую сессию с повышения на 0,5%, сообщается в обзоре компании. читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:51
Аналитики Промсвязьбанка в среду утром ждут позитивной динамики российских акций и еще одной попытки индекса Мосбиржи преодолеть отметку 3000 пунктов, говорится в комментарии банка.
"В ходе сессии российский рынок попытается закрепиться над уровнем 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, чему может... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:41
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду в диапазоне 3000-3010 пунктов с переходом к консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения, говорится в комментарии "Алго Капитала".
"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным приростом не более 0,4%, в диапазоне 3000-3010... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:36
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду. Нефть продолжает дорожать в среду. читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:35
Особых поводов для роста или ослабления в среду у российской валюты нет, сообщается в комментарии "Алор Брокер".
"Поддержкой по паре доллар/рубль является район 76-76,2 руб./$1, в случае пробития которого будет открыта дорога к стратегической цели временного укрепления рубля - отметке 75... читать дальше
.
11 ноября 2020 года 09:34
Москва. 11 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты. читать дальше
.