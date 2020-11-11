Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 11 ноября. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы продавали акции компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии коронавируса, и покупали бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики. В первый день недели американские фондовые индексы преимущественно выросли, приблизившись к рекордным максимумам. Оптимизм участников рынка был связан с новостями об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду за счет надежд на восстановление мировой экономики с появлением вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,75%. Индикатор демонстрирует рост шестые торги подряд и находится вблизи уровня, в последний раз наблюдавшегося в июне 1991 года. Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,4%. Австралийский индекс S&P/ASX по итогам торгов прибавил 1,7%.

В свою очередь нефть продолжает дорожать в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США. За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и германской BioNTech. Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей. Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $44,05 за баррель, что на 1% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 2,9%. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $41,81 за баррель, что на 1,09% выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на 2,7%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 1,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 4,696 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,377 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 10 ноября вырос всего на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 712,07 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-16R" (+0,47%), "РЖД-001P-20R" (+0,4%) и "Металлоинвест БО-04" (+0,4%), а в лидерах снижения - облигации "Банк ФК Открытие БО-ПО6" (-0,31%), "Газпромбанк-001Р-13Р" (-0,22%) и "ЕвроХим-001P-08" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) планирует 11 ноября провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001P-04 объемом до 6,5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Вторичное размещение состоится в день исполнения оферты по выпуску. Объем размещения будет равен объему предъявленных к выкупу облигаций по оферте. Компания разместила 10-летний выпуск бондов на 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 9,8% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 9 ноября 2023 года установлена на уровне 6,35% годовых.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) 12 ноября начнет размещение дополнительного выпуска облигаций N3 серии 001Р-17Р объемом 1 млрд рублей. Дата погашения допвыпуска - 31 июля 2030 года. Облигации будут размещаться по цене 101% от номинала. Основной выпуск 10-летних бондов серии 001Р-17Р с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей банк разместил в конце июля текущего года. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 5,85% годовых. 24 августа банк начал размещение допвыпуска N1 облигаций серии 001Р-17P объемом 1 млрд рублей. 18 сентября банк завершил размещение допвыпуска, реализовав 3,83% займа на 38,298 млн рублей. 30 октября Газпромбанк завершил размещение дополнительного выпуска облигаций N2 серии 001Р-17Р номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 13,4% выпуска на 134,287 млн рублей. Размещение выпуска началось 28 сентября. Оба допвыпуска размещались по цене 101% от номинала.

ПАО "ТМК" (MOEX: TRMK) планирует 16 ноября провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии БО-05 объемом до 2 млрд 701,171 млн рублей по цене не ниже 100% от номинала. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Компания завершила размещение 10-летних облигаций БО-05 объемом 5 млрд рублей в апреле 2016 года. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 13% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты с исполнением 11 октября 2022 года установлена на уровне 6,5% годовых.

ГК "Российские автомобильные дороги" 24 ноября начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых, она устанавливается на весь срок обращения облигаций. Срок обращения выпуска - 27 лет. Купоны годовые. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - с 17-го года обращения эмитент будет гасить ежегодно по 5% от номинальной стоимости выпуска. Оставшиеся 50% будут выплачены в дату погашения. Облигации размещаются в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

ПАО "Инград" (MOEX: INGR) установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 6,75% годовых. Ставка 8-10-го купонов будет определяться как сумма ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на второй рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2,5%. Компания завершила размещение 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8% годовых. По выпуску 20 ноября предстоит оферта.

АО "Авангард-агро" установило ставки 13-16-го купонов облигаций серии БО-001P-02 на уровне 6% годовых. Текущая ставка купона - 8,25% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 3 млрд рублей в октябре 2017 года.

ООО "О'Кей" установило цену выкупа облигаций серии БО-001Р-01 в рамках оферты в размере 101,75% от номинала. Компания выставила на 12 ноября оферту по бондам серии БО-001Р-01 на сумму не менее 4 млрд рублей. Оферта должна была состояться в случае размещения эмитентом облигаций серии 001Р-04 в срок до 10 ноября включительно (6 ноября "О'Кей" полностью разместило 10-летние облигации серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей). Выпуск БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей был размещен в мае 2017 года с погашением в апреле 2021 года по ставке 9,55% годовых на весь срок обращения.