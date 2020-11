S&P и Nasdaq снизились на фоне ротации на рынке

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в ходе торгов в среду. Нефть продолжает дорожать в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, инвесторы продавали акции компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии коронавируса, и покупали бумаги компаний, зависящих от восстановления экономики.

"Ротация на рынке, вероятно, продолжится до конца года", - сказал директор по стратегии U.S. Bank Wealth Management Терри Сандвен, которого цитирует CNBC.

"Нашими любимыми секторами в долгосрочной перспективе останутся информационные технологии, второстепенные товары и услуги, а также коммуникационные услуги, но я думаю, что в краткосрочной перспективе с учетом признаков восстановления экономики в обозримом будущем динамика циклических секторов будет превосходить динамику рынка", - отметил эксперт.

Накануне американские фондовые индексы преимущественно выросли, приблизившись к рекордным максимумам.

Оптимизм участников рынка был связан с новостями об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Столь высокая эффективность вакцины превзошла ожидания рынка, пишет CNBC. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прежде называл приемлемой эффективность в 50-60%.

"Высокие показатели вакцины Pfizer оказались лучше, чем ожидало большинство, и это означает, что мы сможем начать открываться раньше, чем предполагалось", - говорит старший рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик.

Бумаги компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии COVID-19, подешевели по итогам торгов во вторник. Цена бумаг Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. уменьшилась на 9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,5%.

Тем временем акции нефтяных компаний Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) Corp. прибавили в цене 4,62% и 2,22% соответственно, акции авиастроительного концерна Boeing Co. (SPB: BA) выросли на 5,2%.

Акции Beyond Meat (SPB: BYND) упали на 16,9%. Производитель растительных заменителей мяса неожиданно завершил третий квартал 2020 финансового года с чистым убытком.

Котировки акций Nikola Corp. снизились на 3,22%. Убыток производителя электрогрузовиков в третьем квартале 2020 года увеличился, однако показатель оказался меньше, чем ожидалось.

Цена бумаг Adobe Inc. (SPB: ADBE) уменьшилась на 4,01%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений заключил соглашение о покупке разработчика платформы для организации работы маркетологов Workfront за $1,5 млрд.

Бумаги Occidental Petroleum (SPB: OXY) Corp. опустились на 1,23%. Нефтегазовая компания по итогам третьего квартала 2020 года отчиталась о пятом квартальном чистом убытке подряд.

Акции Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подешевели на 6,46%. Компания в третьем квартале получила убыток и выручку хуже ожиданий, однако сообщила о наличии спроса на круизы с отправлением во втором полугодии 2021 года и далее.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 262,95 пункта (0,9%) и составил 29420,92 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,97 пункта (0,14%) - до 3545,53 пункта.

Nasdaq Composite потерял 159,93 пункта (1,37%) и составил 11553,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются в ходе торгов в среду за счет надежд на восстановление мировой экономики с появлением вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

На рынке сохраняется оптимизм, вызванный новостью об успехе вакцины, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,9%. Индикатор демонстрирует рост шестые торги подряд и находится вблизи уровня, в последний раз наблюдавшегося в июне 1991 года, пишет Trading Economics.

В лидерах роста находятся бумаги разработчика мобильных приложений DeNA Co. Ltd., которые дорожают на 13,4%. Акции производителя цемента Taiheiyo Cement Corp. укрепляются на 12,1%, Casio Computer Co. Ltd., выпускающей потребительскую электронику, - на 10,7%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group уменьшилась на 2,2%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - повысилась на 2,9%, производителя потребительской электроники Sony - увеличилась на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,02%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,3%.

Акции китайских телекоммуникационных компаний China Unicom и China Mobile (SPB: CHL) растут на 5,2% и 4,2% соответственно.

Бумаги нефтепроизводителей CNOOC и Sinopec укрепляются на 3,1% и 3,9% соответственно.

При этом котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. падают на 5,3%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - на 8,1%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 1,4%.

Уровень безработицы в Южной Корее в октябре подскочил до 4,2% по сравнению с 3,9% в предыдущий месяц, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные.

Показатель существенно превысил прогноз аналитиков, в среднем ожидавших безработицу на уровне 3,6%, согласно Trading Economics.

Количество безработных выросло на 81 тыс. - до 1,170 млн человек. Число занятых увеличилось на 54 тыс. и составило 26,841 млн человек.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - на 1,1%.

Австралийский индекс S&P/ASX по итогам торгов прибавил 1,7%.

Акции нефтяной компании Oil Search Ltd. подорожали на 7,55%, бумаги Beach Energy Ltd. выросли на 6,97%.

Котировки акций банка Westpac Banking Corp. выросли на 1,96%, Commonwealth Bank of Australia - на 2,76%, Australia & New Zealand Banking Group - на 3,2%.

Нефть продолжает дорожать в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США.

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer Inc. и германской BioNTech.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 МСК в среду составляет $43,98 за баррель, что на $0,37 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,21 (2,9%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $41,73 за баррель, что на $0,37 (0,89%) выше уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,07 (2,7%).

"Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики", - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина - на 3,3 млн баррелей, дистиллятов - на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.