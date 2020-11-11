MSCI включил Mail.ru в индекс MSCI Russia и убрал из него ММК по итогам ноябрьского пересмотра, как и ожидалось

Индексный провайдер MSCI, как и ожидалось, включил Mail.ru (MOEX: MAIL) в индекс MSCI Russia и убрал из него ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК) в рамках очередного полугодового пересмотра, говорится в сообщении MSCI.

Все изменения вступят в силу 30 ноября после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.