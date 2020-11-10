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10 ноября 2020 года 19:52

Рубль слегка снижается к доллару и евро во вторник вечером на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 10 ноября. Доллар США и евро слегка подрастают на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль корректируется вниз после бурного роста накануне на фоне некоторого охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках. Некоторую поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть.

Курс доллара США составил 76,4425 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 16,25 копейки выше уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,3675 руб./EUR1, подорожав на 16,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16,5 копейки - до 82,71 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика валютного курса рубля в целом определяется ситуацией на мировых рынках капитала и отношением глобальных инвесторов к валютам и активам развивающихся стран. Так, после бурного роста стоимости практически всех рисковых активов, зафиксированного накануне, во вторник активность покупателей снизилась, что в итоге привело к некоторой коррекции большинства валют emerging markets, в том числе и рубля. Вместе с тем продолжающийся рост нефтяных котировок оказывал некоторую поддержку курсу нацвалюты, снижение которого в итоге оказалось относительно небольшим.

Цены на нефть продолжают повышаться в ходе торгов во вторник на оптимизме относительно разработки вакцины от коронавируса, который перевешивает опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК составила $42,94 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,81 за баррель, что на 1,29% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник нефтяные цены выросли на 7,5-8,5% на новостях об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской Pfizer и германской BioNTech.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе нефтегазовой онлайн-конференции ADIPEC, что страны ОПЕК+ могут изменить условия своего соглашения о сокращении добычи в зависимости от обстоятельств. Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с после января 2021 года. Согласно действующим условиям, с начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак, который ранее занимал должность министра энергетики, сообщил "Интерфаксу", что Россия пока не готова обсуждать возможные изменения в сделке ОПЕК+ до проведения министерского комитета по мониторингу исполнения договоренностей (JMMC) ОПЕК+.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдается отрицательная коррекция рубля в основных валютных парах после достаточно уверенного роста накануне. Давление на курс нацвалюты во вторник оказывает наметившееся ухудшение отношения глобальных инвесторов к рисковым активам, что выливается в снижение курсов большинства валют emerging markets. Этот фактор давит на рубль, несмотря на продолжающийся рост нефтяных цен, в частности, котировки Brent вернулись в район $43 за баррель. Вероятнее всего, у инвесторов нет уверенности в дальнейшем росте нефти. В ближайшие дни рубль может закрепиться в диапазоне 75,0-77,5 руб./$1, и в случае ухудшения внешней конъюнктуры не исключено тестирование верхней границы данного коридора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что "рубль завершит текущий год около отметок 75-76 руб./$1 в паре с долларом и 89-90 руб./EUR1 в паре с евро. При этом в первом-втором кварталах 2021 года рубль может укрепиться до 71-74 руб./$1 и 85-88 руб./EUR1". Укрепление рубля, по мнению эксперта, будет обусловлено рядом факторов, в частности, уходом геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепким текущим счетом, а также ослаблением условий сделки ОПЕК+, вероятным появлением эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванием монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшением отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

"Сейчас мировые рынки практически не закладывают в цены активов сценарий спорных выборов. Инвесторы полагают, что Байден победил на выборах, а усилия Трампа по оспариванию результатов не смогут изменить итоги. Премия за политическую неопределенность уходит из цен активов, что можно наблюдать в глобальном ралли рисковых активов в последние дни", - считает Васильев. На этом фоне аналитик Совкомбанка видит несколько положительных моментов для рубля. Во-первых, Байден, как ожидается, уменьшит торговые противоречия США и Китая, США и Европы, которые в последние годы замедляли мировой экономический рост. Это позитивно для глобальной экономики, цен на сырьевые товары и активы развивающихся рынков.

"Во-вторых, Сенат, вероятно, останется за республиканцами, а Палата представителей - за демократами. Такое соотношение сил при разделенном Конгрессе обеспечит проведение более умеренной экономической политики, чем при полном контроле демократов. Баланс в Конгрессе не позволит демократам поднять налоги или ужесточить регулирование технологических компаний, чего так опасались рынки. В-третьих, необходимость преодоления последствий коронавируса позволяет рассчитывать на быстрое принятие нового пакета мер бюджетной поддержки экономики США, что также позитивно для рынков. В этом случае ФРС, как ожидается, нарастит покупки гособлигаций для финансирования госрасходов, что негативно для доллара. Ослабление доллара, которое мы сейчас наблюдаем, также позитивно для всех рисковых активов, включая рубль. В-четвертых, сценарий разделенного Конгресса США может означать меньшее санкционное давление на Россию, чем при полном контроле демократов", - полагает Васильев.

На взгляд эксперта, сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российской нефти и газа. Кроме этого, рекордное число заражений коронавирусом в США может привести к частичному локдауну, что также негативно для спроса на нефть и рисковых активов. Кроме этого, сохраняются опасения, что отношения США и России могут ухудшиться после прихода к власти новой администрации Байдена в январе. В базовом сценарии аналитики Совкомбанка ожидают умеренного ухудшения отношений России и США. Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, оценивается как не очень высокая. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток 2". "Для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, США необходимо заручиться поддержкой Европы. Однако в условиях пандемии коронавируса и глубокого спада европейской и американской экономик ЕС вряд ли пойдет на серьезное ухудшение отношений с Россией. Кроме этого, обострение отношений между Россией и США, вероятно, приведет к сближению позиций России и Китая, что также невыгодно Вашингтону", - прогнозирует Васильев.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 11 ноября на 55,37 копейки, до 76,3978 руб./$1, и опустил курс евро на 1,14 рубля, до 90,3557 руб./EUR1. Официальные курсы снизились вследствие заметного падения доллара и евро на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник, уже после установления Банком России официальных курсов на 10 ноября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 28,06 копейки по отношению к понедельнику и составил 76,3722 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился всего на 3,23 копейки и составил 76,4533 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 329,157 млн, из которых $1 млрд 28,833 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 300,324 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 10 ноября упал на 1,27 рубля, до 90,2318 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 43,28 копейки и составил 90,268 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR514,819 млн, из которых EUR225,3 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR289,519 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 10 ноября практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,21% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 4,43% годовых. Вместе с тем ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,55% годовых, а ставки на сроки 3 месяца и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,70% и 4,75% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 10 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,337 трлн рублей (при лимите 1,77 трлн рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 ноября, банки разместили 1,37 трлн рублей (при лимите 1,66 трлн рублей) также в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 10 ноября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 978,9 млрд рублей при лимите 1,05 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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