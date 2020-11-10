Цены евробондов РФ во вторник снизились в рамках коррекции на фоне сохраняющихся рисков из-за COVID-19

Москва. 10 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились в рамках коррекции после бурного роста накануне на фоне сохраняющихся рисков для мировой экономики из-за нарастающей второй волны COVID-19; исключение составили лишь выпуски евробондов РФ с погашением в 2026 и 2030 годах. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов на уровнях предыдущего дня.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию понедельника и составила 115,5% от номинала, что соответствует доходности 2,05% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 1 базисный пункт, составив 101,88% от номинала (доходность не изменилась и составила 0,13% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился всего на 0,5 пункта и составил 192 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 9 ноября на 44 базисных пункта - до 141,18% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,295% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 45 базисных пунктов - до 136,26% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисных пункта и составила 3,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 115,35% от номинала, что соответствует доходности 1,825% годовых (без изменений к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году потеряли в цене 4 базисных пункта, подешевев до 109,9% от номинала (доходность выросла на 1 пункт - до 1,315% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 75 базисных пунктов - до 135,5% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,25% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 15 базисных пунктов, до 113,46% от номинала (доходность выросла на 2 пункта - до 2,06% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торговались в "красной зоне" вместе с большинством суверенных долговых бумаг развивающихся стран. Доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году выросла за день на 2 базисных пункта, до 2,29% годовых. Инвесторы фиксируют прибыль после бурного ценового роста в первый день недели, который был спровоцирован как новостями об успешном испытании вакцины от COVID-19, разрабатываемой компаниями Pfizer и BioNTech, так и завершением президентских выборов в США. Сегодня участники рынка переоценивают вчерашние новости, в частности, ожидания по вакцине благоприятны лишь в долгосрочной перспективе, так как в моменте мы наблюдаем вторую волну коронавирусной эпидемии, и в этот период вакцинация вряд ли показана. То есть это перспектива следующего года, а пока мировая экономика несет значительные потери от вновь вводимых ограничений. Кроме того, давление на все еврооблигации emerging markets оказывает заметный рост доходностей US Treasuries, зафиксированный за последние два дня, в частности, процентные ставки десятилетних американских бумаг сегодня превысили 0,96% годовых", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.