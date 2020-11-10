Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы роста на среднесрочные перспективы - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют потенциалы роста на среднесрочные перспективы, говорится в комментарии "Велес Капитала".

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии во вторник пытались закрепиться в плюсе, при этом рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3000 пунктов, констатирует аналитик инвестиционной компании Елена Кожухова.

"Краткосрочно на рынке усиливается перекупленность, но, с точки зрения среднесрочных перспектив, индикаторы сохраняют потенциалы роста (3081 пункт и 1336 пунктов соответственно). Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 2950-3060 пунктов", - указывает она.