Среднесрочные перспективы нефти улучшаются вместе с ожиданиями массовой вакцинации - "Открытие Брокер"

Среднесрочные перспективы нефти улучшаются вместе с ожиданиями массовой вакцинации, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Позитивно на котировки нефти влияют прогнозы по запасам в США. Согласно опросу Reuters, на рынке ждут снижения на 1,3 млн баррелей. Если же рассматривать в глобальном смысле, то нефть - это чуть ли не единственный актив, который на фоне рыночного "ралли" смотрится дешёвым. Особенно это бросается в глаза при учёте будущей массовой вакцинации и восстановления спроса с одновременным ослаблением доллара. Впрочем, текущая ситуация пока не располагает к росту нефти, поскольку трафик во многих крупных городах Европы существенно снизился на фоне мер соблюдения социальной дистанции, - отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Тем не менее, рынки живут ожиданиями, и эти ожидания могут отражать ситуацию, которая располагается в неделях или месяцах от текущей".