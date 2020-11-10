Вероятен дальнейший рост котировок нефти - Julius Baer

Вероятен дальнейший рост котировок нефти, говорится в комментарии Julius Baer.

"В понедельник новости о вакцине против COVID-19 спровоцировали на рынке нефти ралли на закрытии коротких позиций и вызвали сильный скачок котировок более чем на 8%. Падение спроса в Европе, связанное с возобновлением локдаунов, и резкий рост экспорта из Ливии являются помехами на пути к нормализации, которые компенсируются другими факторами нефтяного рынка. Настроения на рынке могут только улучшиться после низких уровней, что поддержит дальнейший рост котировок", - полагает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер.