Рубль смог отыграть утренние потери и вернулся к уровням закрытия понедельника благодаря растущей нефти

Москва. 10 ноября. Доллар США практически не изменился, евро слегка снизился на "Московской бирже" во вторник днем; рубль смог отыграть утренние потери и вернулся к уровням закрытия понедельника благодаря продолжающемуся росту нефтяных цен и сохраняющемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран.

Курс доллара США составил 76,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что соответствует уровню закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 90,0175 руб./EUR1, подешевев на 18,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась всего на 8 копеек - до 82,46 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 11 ноября на 55,37 копейки, до 76,3978 руб./$1, и опустил курс евро на 1,14 рубля, до 90,3557 руб./EUR1. Официальные курсы снизились вследствие заметного падения доллара и евро на "Московской бирже" во второй половине дня в понедельник, уже после установления Банком России официальных курсов на 10 ноября.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика валютного курса рубля в целом определяется ситуацией на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках. Так, утренняя коррекция нефтяных цен привела к негативному для нацвалюты открытию торгов во вторник. Вместе с тем довольно быстрая стабилизация ситуации на глобальных рынках и возобновившийся рост нефтяных котировок позитивно сказались на динамике рубля, который смог полностью отыграть утренние потери к доллару, а по отношению к евро смог даже выйти в небольшой плюс.

Цены на нефть после утреннего снижения перешли к росту в ходе торгов во вторник. Оптимизм относительно разработки вакцины от коронавируса перевесил опасения по поводу перспектив спроса на нефть. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составила $43,02 за баррель, что на 1,46% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $40,77 за баррель, что на 1,19% выше уровня предыдущей сессии. В понедельник нефтяные цены выросли на 7,5-8,5% на новостях об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в ходе нефтегазовой онлайн-конференции ADIPEC, что страны ОПЕК+ могут изменить условия своего соглашения о сокращении добычи в зависимости от обстоятельств. Эксперты в среднем ожидают, что ОПЕК+ продлит текущий уровень сокращения добычи на 7,7 млн б/с после января 2021 года. Согласно действующим условиям, с начала 2021 года до мая 2022 года предполагается сокращение на уровне 5,8 млн б/с.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "российская валюта ощутимо укрепилась в понедельник на усилении глобального интереса к риску, сегодня оптимизм несколько ослаб, однако рублю удалось сохранить позиции - за доллар во вторник днем дают около 76,3 руб./$1. Рост цен на нефть также оказывает поддержку курсу, за баррель Brent сегодня дают больше $42,5. В целом поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время, и мы можем столкнуться с очередным эпизодом ослабления рубля".

В свою очередь главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ожидает, что "рубль завершит текущий год около отметок 75-76 руб./$1 в паре с долларом и 89-90 руб./EUR1 в паре с евро. При этом в первом-втором кварталах 2021 года рубль может укрепиться до 71-74 руб./$1 и 85-88 руб./EUR1". Укрепление рубля, по мнению эксперта, будет обусловлено рядом факторов, в частности, уходом геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепким текущим счетом, а также ослаблением условий сделки ОПЕК+, вероятным появлением эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванием монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшением отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики.

"Сейчас мировые рынки практически не закладывают в цены активов сценарий спорных выборов. Инвесторы полагают, что Байден победил на выборах, а усилия Трампа по оспариванию результатов не смогут изменить итоги. Премия за политическую неопределенность уходит из цен активов, что можно наблюдать в глобальном ралли рисковых активов в последние дни", - считает Васильев. На этом фоне аналитик Совкомбанка видит несколько положительных моментов для рубля. Во-первых, Байден, как ожидается, уменьшит торговые противоречия США и Китая, США и Европы, которые в последние годы замедляли мировой экономический рост. Это позитивно для глобальной экономики, цен на сырьевые товары и активы развивающихся рынков.

"Во-вторых, Сенат, вероятно, останется за республиканцами, а Палата представителей - за демократами. Такое соотношение сил при разделенном Конгрессе обеспечит проведение более умеренной экономической политики, чем при полном контроле демократов. Баланс в Конгрессе не позволит демократам поднять налоги или ужесточить регулирование технологических компаний, чего так опасались рынки. В-третьих, необходимость преодоления последствий коронавируса позволяет рассчитывать на быстрое принятие нового пакета мер бюджетной поддержки экономики США, что также позитивно для рынков. В этом случае ФРС, как ожидается, нарастит покупки гособлигаций для финансирования госрасходов, что негативно для доллара. Ослабление доллара, которое мы сейчас наблюдаем, также позитивно для всех рисковых активов, включая рубль. В-четвертых, сценарий разделенного Конгресса США может означать меньшее санкционное давление на Россию, чем при полном контроле демократов", - полагает Васильев.

На взгляд эксперта, сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российской нефти и газа. Кроме этого, рекордное число заражений коронавирусом в США может привести к частичному локдауну, что также негативно для спроса на нефть и рисковых активов. Кроме этого, сохраняются опасения, что отношения США и России могут ухудшиться после прихода к власти новой администрации Байдена в январе. В базовом сценарии аналитики Совкомбанка ожидают умеренного ухудшения отношений России и США. Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, оценивается как не очень высокая. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод "Северный поток 2". "Для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, США необходимо заручиться поддержкой Европы. Однако в условиях пандемии коронавируса и глубокого спада европейской и американской экономик ЕС вряд ли пойдет на серьезное ухудшение отношений с Россией. Кроме этого, обострение отношений между Россией и США, вероятно, приведет к сближению позиций России и Китая, что также невыгодно Вашингтону", - прогнозирует Васильев.

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) 10 ноября практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,21% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок не изменилась и составила 4,43% годовых. Вместе с тем ставка на срок 1 месяц снизилась на 2 б.п. - до 4,55% годовых, а ставки на сроки 3 месяца и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 4,70% и 4,75% годовых, соответственно.

Банк России во вторник, 10 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,337 трлн рублей (при лимите 1,77 трлн рублей) в среднем по ставке 4,22% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 3 ноября, банки разместили 1,37 трлн рублей (при лимите 1,66 трлн рублей) также в среднем по ставке 4,22% годовых.

Кроме того, ЦБ РФ 10 ноября провел аукцион "тонкой настройки" сроком на один день. В ходе аукциона банки привлекли 978,9 млрд рублей при лимите 1,05 трлн рублей. Средневзвешенная ставка составила 4,19% годовых.