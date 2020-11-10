Рынок акций обошелся "малой кровью" при коррекции благодаря новостям по Карабаху и росту нефти

Москва. 10 ноября. Рынок акций РФ во вторник обошелся "малой кровью" при нисходящей коррекции благодаря соглашению о завершении войны в Нагорном Карабахе, что снижает геополитическую напряженность, и возобновлению роста нефти на фоне новостей об успешном испытании компаниями Pfizer и BioNTech вакцины от COVID-19.

К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2966,34 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1223,53 пункта (-1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) смешанная в пределах 2%.

Доллар стоит 76,38 рубля (+0,1 рубля), золото - $1870,5 за тройскую унцию (+0,9%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,9%), "Московской Биржи" (-1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,5% "префы"), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) подросли на 0,3% (до 2,736 рубля). Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в январе-сентябре составила 10,2 млрд руб. после 13,7 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании. Согласно ее материалам, EBITDA снизилась с 21,5 до 19,2 млрд руб.

ПАО "Юнипро" ожидает, что выплаты акционерам в 2021-2022 гг. будут осуществлены в рамках действующей дивидендной политики, по 20 млрд руб. в год. В марте 2021 г. ожидается продление дивидендной политики, говорится в презентации компании.

Ранее в ноябре совет директоров "Юнипро" рекомендовал направить на дивиденды по итогам девяти месяцев 2020 г. по 0,111 руб. на обыкновенную акцию. Общая сумма выплат может составить 7 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 20 декабря.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, после локальной коррекции нефть возобновила подъем, подогреваемый новостями об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 компаниями Pfizer и BioNTech (заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре). Жизнеспособная вакцина однозначно меняет правила игры для нефтяного рынка, где половина спроса обеспечивается перемещением людей. При этом эксперты предупреждают, что для устойчивого роста цен на нефть необходимо устранить текущий дисбаланс спроса и предложения.

Перспективы спроса серьезно беспокоят рынки, поскольку активный рост случаев коронавируса в США и Европе уже привел к очередному раунду локдаунов в ряде европейских стран. Трейдеры опасаются, что на подобные меры может пойти и правительство США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота" в мире.

Главной геополитической новостью вторника стало завершение военной фазы операции в Нагорном Карабахе и начало миротворческой операции. Тремя сторонами, включая Россию, было подписано заявление, в котором объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Азербайджанская республика и республика Армения останавливаются на занимаемых ими позициях. Договоренности лидеров Азербайджана, Армении и России по Карабаху предусматривают разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, а контролировать транспортное сообщение будет Погранслужба ФСБ России.

Понимание того, что РФ не участвовала помощью армянской стороне в конфликте, тогда как турецкая сторона как член НАТО открыто сообщала о военной поддержке Азербайджана, вынудило армянскую сторону принять вышеупомянутое решение. Теперь, после военной фазы конфликта, в Нагорном Карабахе будет осуществляться совместная миротворческая миссия России и Турции, отмечает Абелев.

По оценке аналитика Sberbank CIB Коула Эйксона, энтузиазм инвесторов сдерживается тем, что завершение испытаний вакцины от COVID-19 еще впереди, часть игроков предпочитает зафиксировать прибыль, а лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконел заявил, что законопроект о стимулировании американской экономики до конца года может быть принят лишь в ограниченном объеме.

Подписано соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, в регион уже направлены российские миротворцы. Представители Турции заявили, что также примут участие в урегулировании конфликта. Этот конфликт пока остается потенциальным источником риска для региональных рынков, хотя достигнутое соглашение является позитивным фактором для российских активов, считает Эйксон.

Эксперт компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что новость об успешном проведении финальной фазы испытаний вакцины от COVID-19 снизила тревожность и подстегнула спрос на рисковые активы. Победа над болезнью означает отсутствие новых и снятие действующих ограничений в обозримом будущем. Восстановление мобильности населения, возвращение авиационных, судоходных и промышленных компаний в нормальный режим работы означает стабильное восстановление спроса на жидкое топливо и его потенциальный рост в будущем.

Дополнительным позитивным фактором в начале недели стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии, которая является крупнейшим нефтедобытчиком и неформальным лидером ОПЕК+, о том, что не исключена возможность продления сокращения добычи нефти на начало 2021 года. По его словам, сделка ОПЕК+ может быть скорректирована, как это бывало в прошлом, если будет достигнут консенсус среди всех участников соглашения. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 30 ноября.

Для нефти Brent возможна консолидация в районе $42-43 за баррель с потенциалом дальнейшего восстановления, считает Галактионов.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, преодоление индексом МосБиржи зоны сопротивления 2920-2950 пунктов сделало актуальным дальнейшее движение вверх выше 3000 пунктов и к летним максимумам до 3100 пунктов. Новости о вакцинах и возвращение американской политической системы к вопросу стимулов делают ставки на падение крайне рискованным занятием. Из корпоративных событий дня внимания заслуживают операционный отчет ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE), финотчетность по МСФО "Юнипро" и "АЛРОСА".

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи в рамках коррекции может вернуться в зону 2900-2950 пунктов.

На новостях о вакцинах инвесторы начали активно закладываться на сценарий скорого преодоления пандемии и возврата мировой экономики к докризисной модели, предъявив ажиотажный спрос на нефть и отстающие сектора, в первую очередь акции транспортных и нефтегазовых компаний, сектор услуг, а также акции финансовых учреждений. Тенденция к переаллокации капитала может продолжиться: логично ожидать, что даже если Pfizer и BioNtech не смогут закрепить свой успех и сразу зарегистрировать вакцину, активная работа других фармкомпаний по всему миру с большой вероятностью должна в обозримом будущем обеспечить человечество необходимой защитой от COVID-19, предотвратив или как минимум заметно снизив риск "третьей волны" весной 2021 года.

Также стоит отметить, что антиковидные вакцины вряд ли будут массово доступны в ближайшее время, так что в ходе текущей волны пандемии, скорее всего, странам придется пользоваться привычными карантинными ограничениями, способными сдерживать деловую активность в конце этого - начале следующего года. Кроме того, прогресс в разработке вакцины от COVID-19 может уменьшить склонность властей к поддержке экономики, неся риск, в частности, по объему обсуждаемой в США программы стимулов. Еще одним риском являются попытки штаба Трампа оспорить результаты прошедших в США выборов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что перекупленность рынков, практически непрерывно росших с начала месяца, велика и небольшая коррекция необходима.

Снижение индекса Nasdaq (-1,5%) накануне можно считать свидетельством того, что началось высвобождение денег из защитных активов, многие из которых еще и выигрывали от пандемии. Рынки подали явный сигнал, что верят в быструю победу над коронавирусом. Нефть Brent накануне поднималась на 10%, но сопротивление $43,5 за баррель пройти так и не смогла. Негативным фактором для нефти является сокращение потребления топлива из-за локдаунов в Европе.

Сильный всплеск биржевых индексов может быть предвестником небольшой коррекции: часто бывает, что в конце тренда наблюдается сильный рост индексов, в том числе за счет выноса "шортистов", а потом рынки переходят к снижению. Действительно, предаваться полной эйфории еще рано, пройдут месяцы, прежде чем компании смогут выпустить вакцину в промышленных масштабах и она дойдет до конечного потребителя. Тем не менее, открывать новые "короткие" позиции стоит с очень большой осторожностью, рынки в последние дни очень волатильны, и настроения быстро меняются, считает аналитик.

"Длинные" позиции можно открыть в акциях золотодобытчиков, выступивших накануне аутсайдерами - падение золота носило больше эмоциональный характер. Возможно, многие игроки высвобождали средства из золота для покупки акций. Однако огромная мировая финансовая ликвидность ничуть не сократилась, поэтому консервативные инвесторы по-прежнему будут покупать золото, цены на которое вполне могут до конца года уйти в район $2000 за унцию. Так что сейчас очень хороший момент пополнить свои портфели акциями золотодобывающих компаний, прежде всего Polymetal и ПАО "Полюс", считает Антонов.

В США индексы накануне приблизились к рекордным максимумам на новостях о вакцине и победе демократа Джозефа Байдена на прошедших 3 ноября президентских выборах.

Официальные результаты выборов в США пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Это означает, что демократам будет непросто провести серьезные изменения, в том числе меры ужесточения корпоративного регулирования, а также повышение налогов.

При этом инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Тем временем, на фоне роста числа заражений COVID-19 экономисты банка Goldman Sachs резко ухудшили прогноз экономического роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7% из-за новых локдаунов.

Во вторник преобладал подъем индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng - вырос на 1,1%), в Европе нет единого вектора (индексы CAC40 и FTSE растут на 0,9-1,2%, DAX просел на 0,3%), слабо проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,2%).

Нефть во вторник возобновила рост после утренней коррекции из-за беспокойств по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса; цена Brent опускалась утром ниже $42 за баррель, но днем поднялась к уровню, отмечавшемуся при закрытии основных торгов рынка акций РФ 9 ноября. Стоимость январских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $42,85 за баррель (+1,1% и +7,5% в понедельник), декабрьская цена WTI - $40,61 за баррель (+0,8% и +8,5% накануне).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-2,5%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1,7%), ГДР MD Medical Group (MOEX: MDMG) (-1,7%).

Подорожали бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+4,3%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,9%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+3,9%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 62,45 млрд рублей (из них 20,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,19 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,08 млрд рублей - на акции "Газпрома").