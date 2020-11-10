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10 ноября 2020 года 15:42
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО от уровня 5,26 руб.
BCS Express открыл 10 ноября 2020 года торговую идею: покупать акции "Интер РАО" от уровня 5,26 руб. с целью 5,98 руб. на срок до 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Константина Карпова. Потенциальная доходность сделки составляет +13,5%. "После очередной волны ослабления рубля инвесторы могут снова обратить внимание на одни из самых недооцененных акций в российском секторе электроэнергетики. Постепенная нормализация потребления электроэнергии после пика снижения во II-III кварталах может послужить краткосрочным фактором поддержки. Амбициозная стратегия до 2025 г. является долгосрочным драйвером роста", - отмечает Карпов. Компания в сентябре представила новую амбициозную стратегию до 2025/2030 г., подчеркивает эксперт. К 2025 г. выручку планируется нарастить на 48%, до 1,6 трлн руб. EBITDA группы может вырасти за этот период на 60%, до 210 млрд руб. Таких темпов роста планируется достичь за счет повышения эффективности, а также сделок M&A. Аналитик BCS Express обращает внимание на то, что повышение рентабельности планируется достичь как за счет цифровизации части бизнеса, так и благодаря программе модернизации объектов тепловой генерации (программа ДПМ-2). В прошлом году "Интер РАО" представила на модернизацию 6,7 ГВт. В ближайшие годы ожидается участие объектов еще на 4,8 ГВт., что также, по мнению Карпова, может стать позитивным новостным драйвером. Компания будет получать повышенные платежи за продажу мощности этих объектов, а также заметно улучшит показатели топливной эффективности при генерации электроэнергии. Также Карпов подчеркивает, что у "Интер РАО" отрицательный чистый долг. Чистая денежная позиция на дату последней отчетности превышает 200 млрд руб. Менеджмент не рассматривает выплату спецдивидендов, но инвесторы могут получить выгоду от распределения этих средств другим путем, считает аналитик. Компания может направить часть или все эти средства на покупку интересных активов в секторе, что соответствует новой стратегии. Причем сделки по покупке могут быть заключены уже в ближайшие кварталы, иначе компании будет непросто достичь поставленных целей по росту выручки на 60% к 2025 г. Акции "Интер РАО" торгуются с мультипликаторами LTM EV/EBITDA=2.8х и LTM P/E=4.8х. Форвардные показатели на следующие 12 месяцев составляют 2,1х и 4,3х соответственно. Это, по мнению эксперта инвесткомпании, существенно ниже средних показателей по сектору. То есть фактически акции стоят всего две ожидаемых годовых прибыли до вычета амортизации, налогов и процентов. Учитывая довольно стабильный бизнес электрогенерации, амбициозную стратегию роста и положительную чистую денежную позицию, такая оценка выглядит слишком заниженной, полагает Карпов. В терминах стоимостного инвестирования, вложения в такие акции имеют высокий запас надежности, или safety margin. "Дивидендная политика компании достаточно консервативная, - подчеркивает эксперт BCS Express. - "Интер РАО" последние годы платит 25% от прибыли по МСФО, а дивидендная доходность обычно составляет порядка 4%. Планов по увеличению коэффициента выплат пока озвучено не было. Однако ожидаемое повышение EBITDA на фоне роста тарифов, повышение эффективности и сделок M&A позволяют надеяться на стабильный прирост выплат в среднесрочной перспективе. Но даже невысокие дивиденды не должны сильно расстраивать инвесторов, ведь компания демонстрирует привлекательный доход на собственный капитал. В 2019 г. ROE составил 15,8% против 11% в среднем по сектору". Что касается технической картины, то волатильность бумаг "Интер РАО" после мартовской паники на рынках постепенно снижается, подчеркивает Карпов. Котировки находятся в сужающейся треугольной формации. В ноябре акции смогли вернуться выше уровня 5,12–5,15 руб. и уже успели протестировать его в качестве поддержки. При благоприятном внешнем фоне и стабильном курсе рубля, бумага может продолжить быстрый рост к верхней границе треугольника, в район 5,8 руб. Также аналитик BCS Express указывает на риски: - Ослабление рубля. - Теплая погода в Северном полушарии.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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