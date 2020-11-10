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10 ноября 2020 года 14:55
Рубль завершит текущий год около отметок 75-76 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 - Совкомбанк
Рубль завершит текущий год около отметок 75-76 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1, говорится в комментарии Совкомбанка. Главный аналитик банка Михаил Васильев ожидает в первом-втором квартале 2021г укрепления курса рубля до 71-74 руб./$1 и 85-88 руб./EUR1. Укрепление рубля, по мнению эксперта, будет обусловлено рядом факторов, в частности, уходом геополитической премии из цен российских активов, сезонно крепким текущим счетом, а также ослаблением условий сделки ОПЕК+, вероятным появлением эффективной массовой вакцины от COVID-19 в мире, наращиванием монетарных и фискальных стимулов со стороны США и Европы, улучшением отношения инвесторов к активам развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. Сейчас мировые рынки практически не закладывают в цены активов сценарий спорных выборов, полагает Васильев. Инвесторы полагают, что Байден победил на выборах, а усилия Трампа по оспариванию результатов не смогут изменить итоги. Премия за политическую неопределенность уходит из цен активов, что можно наблюдать в глобальном ралли рисковых активов в последние дни. На этом фоне аналитик Совкомбанка видит несколько положительных моментов для рубля: Во-первых, Байден, как ожидается, уменьшит торговые противоречия США и Китая, США и Европы, которые в последние годы замедляли мировой экономический рост. Это позитивно для глобальной экономики, цен на сырьевые товары и активы развивающихся рынков. Во-вторых, Сенат, вероятно, останется за республиканцами, а Палата представителей - за демократами. Такое соотношение сил при разделенном Конгрессе обеспечит проведение более умеренной экономической политики, чем при полном контроле демократов. Баланс в Конгрессе не позволит демократам поднять налоги или ужесточить регулирование технологических компаний, чего так опасались рынки. В-третьих, необходимость преодоления последствий коронавируса позволяет рассчитывать на быстрое принятие нового пакета мер бюджетной поддержки экономики США, что также позитивно для рынков. В этом случае ФРС, как ожидается, нарастит покупки гособлигаций для финансирования госрасходов, что негативно для доллара. Резкое ослабление доллара, которое мы сейчас наблюдаем, также позитивно для всех рисковых активов, включая рубль. В-четвертых, сценарий разделенного Конгресса США может означать меньшее санкционное давление на Россию, чем при полном контроле демократов. Эксперт банка полагает, что в первые месяцы администрация нового президента будет занята преодолением последствий коронавируса и разработкой нового пакета фискальных стимулов, а тема России отойдет на второй план. "Дополнительную поддержку рублю и российским активам оказывает существенный рост цен на нефть - котировки Brent прибавили более 10% и поднялись выше $42 за баррель. Позитивом для рынка стала информация о том, что страны ОПЕК+ могут несколько месяцев отложить намеченное на 1 января повышение добычи нефти на 1,9 млн б/с. Кроме этого, страны ОПЕК+ могут нарастить сокращения добычи при необходимости", - отмечает Васильев. Также в пользу роста рисковых активов в мире, цен на нефть и курса рубля, по мнению аналитика банка, выступает информация о продвижении в разработке вакцины от COVID-19. По информации СМИ, американская фармацевтическая компания Pfizer объявила об успешном завершении испытаний вакцины от коронавируса. Массовое применение вакцины позволит ускорить восстановление мировой экономики, корпоративных прибылей, спроса на сырьевые товары и цен на финансовые активы. На взгляд эксперта, сдерживающим фактором для рубля остается вторая волна COVID-19, слабость мировой экономики и частичное закрытие европейских экономик - основных потребителей российского нефти и газа. Кроме этого, рекордное число заражений коронавирусом в США может привести к частичному локдауну, что также негативно для спроса на нефть и рисковых активов. Кроме этого, сохраняются опасения, что отношения США и России могут ухудшиться после прихода к власти новой администрации Байдена в январе. В базовом сценарии аналитики Совкомбанка ожидают умеренного ухудшения отношений России и США. Вероятность введения более жестких санкций, таких как запрет на рублевый госдолг, торговлю нефтью или санкции на долларовые операции банков, считаем низкой. Возможны точечные персональные санкции, ограничения на некоторые несистемные компании или газопровод Северный поток 2. "Для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, США необходимо заручиться поддержкой Европы. Однако, в условиях пандемии коронавируса и глубокого спада европейской и американской экономик ЕС вряд ли пойдет на серьезное ухудшение отношений с Россией. Кроме этого, обострение отношений между Россией и США вероятно приведет к сближению позиций России и Китая, что также невыгодно Вашингтону", - прогнозирует Васильев. Наконец, сезонность текущего счета в ноябре-декабре играет против рубля. В конце года предстоят крупные выплаты по внешнему долгу, что повышает спрос на валюту.
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