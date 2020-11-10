S&P 500 может подняться до 4500 пунктов до конца 2021г - JPMorgan

Снижение политической неопределенности в США, надежды на новый пакет мер для поддержки экономики и ожидания скорого появления вакцины против коронавирусной инфекции создают прочную основу для дальнейшего роста американского рынка акций в ближайшие несколько лет, полагают эксперты.

Аналитики JP Morgan прогнозируют, что значение фондового индекса Standard & Poor's 500 вырастет до 4000 пунктов в начале следующего года и может достичь 4500 к концу 2021 года, сообщает MarketWatch.

"Перспективы значительно проясняются, особенно в связи с новостями о высокоэффективной вакцине COVID-19", - говорится в обзоре банка.

По итогам торгов в понедельник S&P 500 увеличился на 1,2% - до 3550,5 пункта. Оптимизм участников рынка был вызван, в частности, новостью об успехе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и германской BioNTech.