S&P500 во вторник скорректируется до 3520 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии во вторник скорректируется до 3520 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 склонен к краткосрочной коррекции. Индекс широкого рынка в понедельник обновил исторический максимум на отметке 3588 пунктов, после чего давление продавцов усилилось, поэтому на закрытии он был значительно ниже. Обращаем внимание, что значимость в качестве уровня сопротивления подтвердила трендовая линия, соединяющая вершины февраля и сентября этого года. Образовавшийся паттерн "бычья ловушка" ухудшает краткосрочные перспективы S&P500 и делает его положение уязвимым. Напомним, что широкий рынок все еще локально перекуплен после резкого роста на прошлой неделе", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.