Потенциал дальнейшего роста курса пары EUR/USD ограничен - "ФИНАМ"

Потенциал дальнейшего роста курса пары EUR/USD ограничен, говорится в комментарии "ФИНАМа".

"Котировки EUR/USD находятся на уровне сопротивления, расположенного у отметки 1,18000. Стохастические линии пересекли линию зоны перекупленности, что указывает на ограниченность потенциала дальнейшего роста курса", - отмечает аналитик отдела макроэкономического анализа Андрей Маслов.

Европейская валюта во вторник укрепляется по отношению к доллару США на 0,18%, торгуясь у уровня 1,1833, констатирует эксперт. Индекс доллара DXY снижается на 0,22% (до 92,632). После заявления от американского производителя лекарств Pfizer в партнерстве с немецкой BioNTech о достижении 90% эффективности в предотвращении Covid-19 в ходе масштабных клинических испытаний, рисковые активы начали расти в цене.

Многие валюты развивающихся стран на этом фоне укрепились по отношению к традиционным защитным валютам. Из-за этого пара EUR/USD выглядит менее остро реагирующей, чем валютные пары развивающихся стран с более защитными валютами (швейцарский франк), отмечает Маслов.

"Главным фактором неопределенности после недели "доминирования" в новостях выборов в США снова стал коронавирус. Возможно, рынок слишком остро и оптимистично отреагировал на новость о потенциальной вакцине, учитывая, что еще нужно доказать ее безопасность. На этом фоне заметна некоторая сдержанность на торгах после эйфории в понедельник, - пишет специалист "ФИНАМа". - роме того, несмотря на заявления о победе Джо Байдена от большинства СМИ, все еще сохраняется некая неопределенность в отношении обжалования результатов выборов Дональдом Трампом. Действующий американский президент подал иски с требованием пересчета голосов в ряде штатов и обратился в Верховный суд. Действующий президент также готовит масштабные митинги в поддержку "честного голосования". Поэтому до конца не стоит исключать рисков социополитического напряжения в стране".

Также, по мнению эксперта, существуют опасения игроков рынка энергоресурсов, связанные с заявлениями Джо Байдена о возможном снятии санкций с Ирана, что негативно отразилось бы на сделке ОПЕК+, не предполагавшей возвращение экспорта "черного золота" из этой страны.