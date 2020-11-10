Вероятен возврат котировок Brent в диапазон $40-42/барр. - Промсвязьбанк

Позитив на рынке нефти краткосрочен, и во вторник вероятен возврат котировок нефти марки Brent в диапазон $40-42/барр., говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Цены на нефть марки Brent отскакивали выше $43/барр. на новостях об успехе вакцины против коронавируса от BioNTech и Pfizer. Тем не менее, для устойчивого роста необходимо устранение существующего дисбаланса, а успех на поприще вакцин в моменте не решает эту проблему, - пишет управляющий эксперт банка Екатерина Крылова. - Пока рынок нефти существует в условиях рисков дальнейшего падения спроса из-за повторных локдаунов (в Европе и США) и роста предложения (Ливия, Ирак). Мы считаем отскок в сырье краткосрочным и рассчитываем на возврат котировок нефти Brent во вторник в диапазон $40-42/барр."