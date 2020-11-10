Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с понижения в пределах 0,3-0,8% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи во вторник начнет торговую сессию с понижения в пределах 0,3-0,8%, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2965-2980 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2960, 2950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить коррекционное "сползание" в район 2950-2960 пунктов в рамках разгрузки краткосрочной перекупленности", - указывает старший риск-менеджер Виталий Манжос.

Эксперт компании отмечает, что во второй половине торгов во вторник участники будут ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций, по его мнению, может оказать сентябрьская статистика по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (18:00 мск).