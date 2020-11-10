Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет в минусе - "Алор Брокер"

Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет со знаком "минус", перекупленность рынка очень велика, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Главный аналитик компании Алексей Антонов полагает, что рост на рынках в понедельник все-таки имел больше эмоциональный характер. Сильный всплеск биржевых индексов может быть, по его мнению, предвестником небольшой коррекции: так часто бывает, что в конце тренда наблюдается сильный рост индексов, в том числе за счет выноса "шортистов", а потом рынки переходят к снижению.

"Действительно, предаваться полной эйфории еще рано, пройдут месяцы, прежде чем компании смогут выпустить вакцину в промышленных масштабах, и она дойдет до конечного потребителя. Может быть, на осознании этого факта во вторник американские фьючерсы перед нашим открытием теряют около 0,5%, более чем на процент снижается нефть. Поэтому откроемся мы во вторник с небольшим снижением. Однако открывать "шорты" стоит с большой осторожностью, рынки в последние дни очень волатильны, и настроения быстро меняются", - пишет Антонов.