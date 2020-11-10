Пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1 - Промсвязьбанк

Рубль на открытии торгов во вторник ослабнет к основным мировым валютам, пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич отмечает, что перед открытием торгов во вторник на российском рынке для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. Так, давление на национальную валюту, по его мнению, может оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил в район $42 за баррель. Также продажам в рубле поспособствует динамика ведущих валют развивающихся стран, которые, за исключением китайского юаня, демонстрируют ослабление.

"На таком фоне ожидаем коррекционного снижения рубля в начале сессии, что позволит паре доллар/рубль подняться в район 76,5 руб./$1. При этом в ходе торгов давление на национальную валюту может сохраниться на фоне возвращения нефти марки Brent в диапазон $40-42 доллара за баррель, а также дальнейшего ослабления валют развивающихся стран. В результате в случае существенного ухудшения внешней конъюнктуры в ходе торгов американская валюта может протестировать отметку 77,5 руб./$1", - прогнозирует Зварич.