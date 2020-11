Dow Jones и S&P 500 завершили торги вблизи рекордов

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы преимущественно выросли по итогам торгов в понедельник, приблизившись к рекордным максимумам.

Оптимизм участников рынка связан с новостями об успехе испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech, а также с результатами президентских выборов в США, указывающими на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Столь высокая эффективность вакцины превзошла ожидания рынка, пишет CNBC. Главный американский инфекционист Энтони Фаучи прежде называл приемлемой эффективность в 50-60%.

В заявлении Pfizer отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США.

Таким образом, как указывают американские СМИ, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.

Трейдеры также отреагировали на сообщения о победе Байдена на состоявшихся 3 ноября президентских выборах.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.

Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Это означает, что демократам будет непросто провести серьезные изменения, в том числе меры ужесточения корпоративного регулирования, а также повышение налогов.

При этом инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии коронавируса.

На фоне роста числа заражений COVID-19 экономисты банка Goldman Sachs резко ухудшили прогноз экономического роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7%.

Основной причиной пересмотра краткосрочного прогноза ВВП Европы являются новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса. В свою очередь ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.

Акции Pfizer подскочили на 7,7% по итогам торгов в понедельник. Котировки ADR BioNTech выросли на 13,9%.

Также резко подорожали акции компаний, занятых в индустрии путешествий и отдыха, которые сильно пострадали на фоне пандемии коронавируса. Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 51,4%. Цена бумаг Carnival Corp. (SPB: CCL) подскочила на 39,3%, Royal Caribbean Group - на 28,8%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 26,8%. Бумаги American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. прибавили 15,2%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - 19,2%, Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc. - 17%, Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. - 20,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - 19,7%, JetBlue Airways Corp. - 21,7%.

Кроме того, повысились котировки бумаг ритейлеров и банков на фоне надежд на скорое возвращение к нормальной экономической активности. Цена акций Kohl's Corp. подскочила почти на 20%, тогда акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) подорожали на 13,5%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 14,2%, Citigroup Inc. (SPB: C) - на 11,5%.

В то же время бумаги компаний, которые оказались в выигрыше из-за пандемии COVID-19, подешевели. Цена бумаг Netflix Inc. (SPB: NFLX) упала на 8,6%, Clorox Co. (SPB: CLX) - на 10,6%, Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. - на 17,4%, Peloton Interactive Inc. - на 20,3%.

Котировки акций McDonald's Corp. (SPB: MCD) снизились на 1,5%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 9%, в том числе за счет продажи доли в японском бизнесе, однако ее выручка уменьшилась.

Рыночная стоимость Canopy Growth Corp. выросла на 4,6%. Канадский производитель марихуаны отчитался о меньшем, чем ожидалось, убытке во втором финквартале и превысившей прогнозы выручке.

Акции Aurora Cannabis Inc. подскочили на 14,5%. Компания зафиксировала убыток в первом финквартале, но показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Капитализация F5 Networks (SPB: FFIV) Inc. увеличилась на 7,3%. Американская инвестиционная компания Elliott Management Corp. приобрела долю в F5 Networks, специализирующейся на услугах, связанных с сайтами и приложениями, и обсудила с руководством компании способы повысить стоимость ее акций, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Котировки бумаг VF Corp. выросли на 11,1%. Американская компания, которая владеет такими известными марками одежды, как North Face, Timberland и Vans, объявила о приобретении бренда уличной одежды Supreme за $2,1 млрд. Сделку предполагается завершить до конца текущего года.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 834,57 пункта (2,95%) и составил 29157,97 пункта, что является максимумом закрытия с февраля. Он продемонстрировал максимальный однодневный рост с 5 июня. Ранее в ходе торгов индикатор достиг исторического максимума, поднявшись в определенный момент примерно на 5,7%, или более чем на 1600 пунктов.

Standard & Poor's 500 прибавил 41,06 пункта (1,17%) и составил 3550,50 пункта. Индекс также в ходе торгов обновил исторический максимум.

Между тем Nasdaq Composite снизился на 181,45 пункта (1,53%), развернувшись вниз во второй половине дня, и завершил день на отметке 11713,78 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в ходе торгов во вторник вслед за рынками акций Европы и США на всеобщем оптимизме, вызванном новостью об успехе вакцины против COVID-19, разрабатываемой американской компанией Pfizer и германской BioNTech, сообщает MarketWatch.

Потенциальная вакцина от коронавируса во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,45%, причем он завершил "в плюсе" пятую сессию подряд.

В число лидеров подъема вошли акции производителя мотоциклов Yamaha Motor Co. (+21,2%) и ANA Holdings Inc. (+17,8%), которой принадлежит авиакомпания All Nippon Airways. Кроме того, существенно выросла стоимость железнодорожных операторов страны: West Japan Railway Co. - на 15,5%, East Japan Railway Co. - на 15% и Central Japan Railway Co. - на 14,9%.

Кроме того, цена бумаг Nippon Steel Corp. подскочила более чем на 10%, Shiseido Co. - на 8%.

Между тем капитализация инвестиционно-технологической SoftBank Group упала на 4,2% крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,6%, производителя потребительской электроники Sony - на 3,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 МСК снизился на 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,35%.

Инфляция в Китае в октябре замедлилась до минимума за 11 лет, в том числе из-за снижения стоимости свинины и других продуктов питания.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 0,5% в годовом выражении после подъема на 1,7% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,8%.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в октябре опустились по итогам девятого месяца подряд. Снижение составило 2,1% в годовом выражении, как и в сентябре. Аналитики ожидали сокращения на 2%.

В Гонконге наиболее существенно дорожают бумаги нефтепроизводителей CNOOC (+12,6%) и Sinopec (+8,4%).

При этом котировки акций интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. падают на 4,5%, онлайн-ритейлера Alibaba Group - на 3,9%.

Цена бумаг крупнейшего в КНР поставщика частных образовательных услуг New Oriental Education & Technology Group снижается на 2,6%. В понедельник компания в рамках вторичного листинга на бирже Гонконга привлекла 9,97 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд). По итогам дебютных торгов стоимость акций подскочила почти на 15%.

Южнокорейский индекс Kospi во вторник поднялся на 0,19%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,3%, автопроизводителя Hyundai Motor Co. - выросла на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос по итогам четвертых торгов подряд. Он прибавил 0,66% и достиг максимальной отметки за последние восемь месяцев.

Рост цен продемонстрировали акции компаний, связанных с туристической отраслью, включая Qantas (+8,3%), Flight Centre (+9,3%) и Webjet (+13,55%).

В число лидеров подъема также вошли нефтяные компании - Oil Search Ltd. (+16,6%) и Beach Energy Ltd. (+14,8%).

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 МСК составляет $42,03 за баррель, что на $0,37 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,95 (7,5%), продемонстрировав самый сильный однодневный прирост в долларах и процентах с 1 июня, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,82 за баррель, что на $0,47 (1,17%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подскочили на $3,15 (8,5%), это был максимальный однодневный прирост в долларах и процентах с мая.

Оба контракта накануне достигли самых высоких отметок с 22 октября.

Ралли нефтяных цен во многом обусловлено сочетанием двух факторов - "обнадеживающие новости о вакцине и рост фондовых рынков по всему миру", отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. Однако, по его словам, цены лишь отыгрывали потери последних двух недель.

В понедельник стало известно, что вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer Inc. (SPB: PFE) и германской BioNTech, во время испытаний продемонстрировала эффективность более чем на 90%.

Эта новость спровоцировала на мировых рынках рост спроса на акции и другие активы, считающиеся рискованными, заставив инвесторов распродавать традиционные безопасные активы, такие как облигации и золото, пишет MarketWatch.

Поддержку ценам на нефть также оказала "некоторая ясность" в отношении итогов президентских выборов в США, говорит старший аналитик сырьевого рынка Schneider Electric Робби Фрейзер.

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что кандидат от Демократической партии Джо Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Инвесторы считают, что приход Байдена в Белый дом повысит вероятность принятия нового масштабного пакета мер поддержки экономики, которые помогут ей справиться с последствиями пандемии COVID-19.