Цены евробондов РФ умеренно подросли в понедельник благодаря спросу на рисковые активы

Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в понедельник благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) 9 ноября снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 6 ноября, составив 115,5% от номинала, что соответствует доходности 2,05% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:10 МСК снизилась на 1 базисный пункт относительно итогов предыдущего торгового дня и составила 101,89% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился на 1,5 пункта и составил 191,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему торговому дню на 87 базисных пунктов - до 141,8% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,265% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 95 базисных пунктов, до 136,82% от номинала (доходность снизилась на 5 базисных пунктов, до 3,23% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году выросли в цене на 15 базисных пунктов - до 115,33% от номинала, что соответствует доходности 1,83% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему дню), а котировки евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 3 базисных пункта - до 109,92% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 1,31% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 100 базисных пунктов, подорожав до 136,25% от номинала (доходность снизилась на 4,5 пункта и составила 3,215% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос на 15 базисных пунктов, до 113,57% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 2,045% годовых).

"Сегодня на мировых рынках капитала отмечается заметный рост "аппетита к риску", что позитивно сказывается на ценовой динамике практически всех рисковых активов. Тенденция к росту сформировалась с самого начала дня и была следствием уверенности участников рынка в победе Джо Байдена на состоявшихся 3 ноября президентских выборах в США, уверенности добавляли новости о том, что ряд лидеров крупнейших стран мира уже поздравили кандидата от Демократической партии с победой на выборах. В середине дня рынки получили еще одну очень важную позитивную новость, в частности о том, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, обеспечивает защиту от коронавируса на 90%. Мировые рынки восприняли эти сообщения очень позитивно, что усилило рост как фондовых, так и товарных рынков. При этом упали в цене "защитные" активы, такие как золото и US Treasuries. Последний фактор, в частности, несколько сдерживал повышение котировок российских еврооблигаций, но все же в целом рынок находился во власти покупателей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer. "Сегодня прекрасный день для науки и человечества. Первая часть результатов нашей третьей фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19 предоставляет первоначальные доказательства того, что наш препарат способен предотвратить заражения коронавирусом", - сказал исполнительный директор компании Альберт Бурла.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на эти результаты, он назвал их "прекрасными новостями". "Фондовые рынки растут, скоро появится вакцина. Сообщается, что она эффективна на 90%. Какие прекрасные новости", - написал Трамп в "Твиттере".

Третья фаза испытаний стартовала 27 июля, в ней приняли участие 43 тыс. человек, почти 40 тыс. из которых получили вторую дозы потенциальной вакцины к настоящему моменту. Отмечается, что пока компании будут до середины ноября вести сбор информации и данных о безопасности вакцины, затем всю информацию передадут в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США. Таким образом, указывают американские СМИ, если американский регулятор в срочном порядке одобрит вакцину, то первые ее дозы смогут получить медицинские сотрудники уже к концу этого года.