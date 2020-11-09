Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа на новостях о вакцине от COVID-19, упали золотодобытчики

Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью на новостях о победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий от Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум и объем торгов акциями с конца августа.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2987,75 пункта (+3,2%), индекс РТС - 1236,3 пункта (+4,9%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 9,1%.

Доллар упал до 76,14 рубля (-1,27 рубля), золото подешевело до $1857 за тройскую унцию (-4,9%), потянув вниз бумаги золотодобывающих компаний.

Потенциальная вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, во время испытаний показала более чем 90%-ную эффективность, сообщили ее производители.

"Потенциальный кандидат на приобретение статуса вакцины показал свою эффективность в предотвращении заражения COVID-19 более чем на 90%", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Pfizer.

Подорожали акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+9,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+8,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+8,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+8,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+5,7% и +5,1% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+5,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+4,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+3,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,6%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "Московской Биржи" (+2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%).

Сбербанк России в октябре нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,2% по сравнению с октябрем 2019 года, до 81,6 млрд рублей, говорится материалах кредитной организации. За январь-октябрь банк заработал 641,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 13,2% меньше результата за аналогичный период 2019 года.

ВТБ (+0,04%) в третьем квартале восстановил чистую прибыль по МСФО до 17,2 млрд рублей после неудачного второго квартала, в котором он получил лишь 2,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. По сравнению с результатом за тот же период прошлого года квартальная прибыль ВТБ сократилась почти втрое.

Тем не менее, опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством "Интерфакс", который предполагал 17 млрд рублей прибыли за третий квартал. В целом за 9 месяцев ВТБ заработал 59,1 млрд рублей, это в 2,2 раза ниже прибыли, заработанной годом ранее.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) International (-11,3%), "Полюса" (-8,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправил в отставку ряд министров. По сообщению пресс-службы Кремля, Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Кобылкина от должности министра природных ресурсов и экологии РФ, указ об освобождении Евгения Дитриха от должности министра транспорта, а также указ о назначении Владимира Якушева своим полпредом в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя России.

Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что СЕО "Аэрофлота" Виталий Савельев возглавит министерство транспорта РФ вместо Дитриха, кандидатура Ирека Файзуллина предлагается на должность главы Минстроя, глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером, а его министерский портфель перейдет главе ПАО "РусГидро" Николаю Шульгинову. Министром природных ресурсов и экологии вместо Кобылкина предложен Александр Козлов, занимающий в настоящее время пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, на его место предложен генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, группа ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что уже во вторник на пленарном заседании Госдума может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, в понедельник рынки получили новые долгожданные драйверы роста, инвесторы вернулись к покупке рисковых активов на emerging markets после того, как в минувшие выходные стало известно о победе Байдена на президентских выборах и Республиканской партии в Сенате. Кроме того, республиканцам удалось увеличить число голосов в Палате представителей, что, вероятно, будет способствовать более сбалансированным решениям в области некоторых реформ, обещанных Байденом.

Позитивная статистика из Китая, сильные цены на нефть и курс рубля оказывают поддержку российскому рынку акций, раллировали акции экспортеров из горно-металлургического и нефтегазового секторов. Во вторник после закрытия рынка будут объявлены результаты полугодовой ребалансировки индекса MSCI: в числе изменений ожидается включение бумаг Mail.ru (MOEX: MAIL) в расчетную базу индекса MSCI Russian Standard и исключение акций MMK. Бумаги "ФСК ЕЭС" являются кандидатом на включение в индекс MSCI Russia Small-cap, отмечает Волш.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, американские выборы завершились - победа демократа Байдена становится все более очевидной. Однако позиции демократов в Палате представителей немного ослабли, но они сохраняют контроль над Сенатом. Впереди возвращение американской политической системы к обсуждению экономических стимулов, которые, с большой вероятностью, продолжат ослаблять доллар и подпитывать интерес к рискованным активам. Индекс МосБиржи преодолел зону сопротивления 2920-2950 пунктов.

"РусГидро", согласно заявлению гендиректора Николая Шульгинова, планирует увеличение дивидендных выплат до 25 млрд рублей в год. В 2019 году дивидендные выплаты составили немногим более 15,67 млрд рублей. ВТБ отчитался о снижении прибыли за девять месяцев года на 53,8% (до 59,1 млрд рублей). Сбербанк в октябре увеличил прибыль по РСБУ на 9,2%, а по итогам десяти месяцев снизил ее на 13,2% (до 641,1 млрд рублей). Слабость результатов банковского сектора в I половине 2020 года обусловлена необходимостью увеличения резервов, а также различными программами кредитных каникул. Однако в II полугодии ситуация должна немного выправиться. Компания "ФосАгро" (MOEX: PHOR) сообщила о росте выручки в III квартале на 10%, но за девять месяцев она осталась на уровне прошлого года. Сильные результаты за III квартал обусловлены улучшением на рынках сбыта и более слабым рублем.

С демократами в Белом доме инвесторы связывают ослабление проблематики торговых войн, которые так любит нынешний президент США Дональд Трамп. Соответственно, кроме стимулов, у рынков появляются чуть более гладкие перспективы мировой торговли в будущем.

Стоило появиться заявлению Pfizer и BioNTech о том, что их вакцина обеспечивает защиту от COVID-19 в 90% случаев, как новая волна оптимизма захлестнула мировые площадки. Однако наблюдаемая реакция кажется избыточной, и столь сильный "вынос" вверх может существенно скорректироваться. Новости о вакцине от Pfizer и BioNTech вряд ли являются удивительными для РФ, так как отечественные аналоги обладают не меньшей эффективностью. Однако в глобальном плане приближение массовой вакцинации означает возвращение экономики к нормальной жизни, что также будет способствовать восстановлению спроса на нефть и другие товары российского экспорта, считает Кочетков.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, в понедельник на рынке продолжилась "поствыборная" эйфория. Официальные итоги выборов в США пока не объявлены, хотя ведущие американские СМИ уже признали победителем Байдена. Странно, что многие инвесторы в октябре не замечали "плюсы" от президентства Байдена. Трамп якобы симпатизировал Владимиру Путину, но именно при Трампе у российского нефтегазового сектора были проблемы с экспортом своей продукции в Европу. А Байден с нефтегазовой промышленностью США не связан, и у "Газпрома" может появиться шанс на достройку "Северного потока-2", возможно, в обмен на уступки. Байден намерен улучшить торговые отношения США с Европой и Китаем, а России это выгодно.

В ближайшие дни американский фондовый рынок может исчерпать краткосрочный потенциал роста, связанный со снятием неопределенности вокруг выборов в США, и сосредоточиться на кадровых вопросах. Инвесторы будут оценивать новую команду демократов, которая, вероятно, постарается отменить большое количество решений, принятых администрацией Трампа. Существует большое количество объективных проблем, связанных, например, с неуважением Китаем интеллектуальной собственности компаний США, поэтому автоматически отменять все решения Трампа вредно для США.

Новость о том, что вакцина против COVID-19, разрабатываемая Pfizer и BioNTech, в 90% случаев предотвращает заражение, добавила оптимизма рынкам. Скоро таких позитивных новостей по вакцинам будет много. Локально рынок перегрет, но в перспективе до конца года вполне можно рассчитывать на "новогоднее антиковидное ралли". Проблема санкций США против России в этом году не стоит на повестке дня. Техническая поддержка по индексу МосБиржи находится на уровнях 2820 и 2850 пунктов, где можно покупать акции после локальной коррекции, считает Верников.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, среди лидеров роста в понедельник выступили акции "Аэрофлота" и "ЛУКОЙЛа", а хуже рынка оказались Polymetal и "Полюс" на фоне негативной динамики цен на золото. Важным фактором роста стали новости о предварительных результатах третьей фазы тестирования вакцины от коронавируса, разработанной BioNTech и Pfizer. Инвесторы восприняли данную новость как сигнал к тому, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить, а значит, мировая экономика продолжит восстановление, что позитивно для рисковых активов.

После роста последних дней индекс МосБиржи преодолел нисходящий тренд, берущий начало от августовских максимумов, а также превысил сопротивление 2850 пунктов и подошел к важному рубежу 3000 пунктов. От данной отметки возможна активизация продаж на фоне фиксации прибыли по "длинным" позициям после уверенной волны роста. Если же "быкам" удастся закрепиться выше 3000 пунктов, то это создаст плацдарм для продолжения восходящей динамики и попыток обновления исторических максимумов, установленных в начале года чуть выше 3200 пунктов, считает Зварич.

В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,9%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), раллируют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 5,1-7,5%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 2,7% и превысил 3600 пунктов) после известий о победе Байдена и успешных испытаний вакцины компаниями Pfizer и BioNTech.

Официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. Тем временем действующий президент страны Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, намерен оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Нефтяной рынок также ощутимо прибавил в понедельник, цена Brent к 18:50 МСК подскочила на $2,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основной сессии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent составила $42,89 за баррель (+8,7% и -3,6% в пятницу), декабрьская цена WTI - $40,76 за баррель (+9,8% и -4,3% в пятницу).

Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США.

Тем временем, Ливия, которая недавно начала наращивать производство нефти, сообщила в минувшую субботу, что объемы добычи в стране превысили 1 млн баррелей в сутки, что является максимумом с декабря 2019 года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (+10,7%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+7,7%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+5,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+4,1%).

Подешевели бумаги Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,7%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,2%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,1%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-2%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,9%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,7% и -2,3% "префы").

"Мосбиржа" в понедельник начала торги ГДР головной структуры сети клиник "Мать и дитя" - MD Medical Group Investments. Бумаги MDMG включены в первый котировальный список, торговый код - MDMG. Это первая компания на российском рынке, которая представляет сферу здравоохранения.

Старт торгов бумагами на российской бирже начался с отметки 490 рублей за GDR, к закрытию расписки откатились до 466,5 рубля (-4,8% от максимума).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 186,353 млрд рублей (из них 43,671 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 19,62 млрд рублей - на бумаги "ЛУКОЙЛа", 16,41 млрд рублей - на акции "Газпрома").