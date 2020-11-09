Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны - "ЛОКО-Инвест"

Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. По мнению эксперта, это ударит по экономике и простым гражданам, но может не повлиять на политику руководства РФ.

"Санкции США против РФ вводились на основе отдельных указов президентов США и законодательных актов в поддержку Украины (SSIDES и UFSA), которые в 2017г были кодифицированы Конгрессом США в рамках закона СAATSA/CRIEEA, - напоминает Полевой. - Он усложнил процесс отмены или пересмотра санкций по инициативе президента США, а также предусматривал возможность или обязательность введения вторичных санкций против российских или иностранных физ/юрлиц в связи с уже введенными ограничениями".

По мнению эксперта, основанием для новых санкций США могут стать обвинения во вмешательстве в выборы и/или применении химоружия. В первом случае, по решению президента, возможны санкции против крупнейших компаний в сфере финансов, оборонки, энергетики, технологий и транспорта, если в течение 90 дней после выборов установлен факт вмешательства и влияния на инфраструктуру и их итоги. Во втором случае могут быть ужесточены санкции против госдолга, экспорта/импорта и подконтрольных РФ авиакомпаний. Есть потенциал для расширения санкций по обвинениям в коррупции или приватизационным сделкам, а также вторичных санкций против физ/юрлиц, инвестирующих или вовлеченных в нефтяные проекты в РФ.

Предугадать возможные сценарии санкций и оценить их эффекты, на взгляд Полевого, сложно, но основную угрозу несут SDN/финансовые санкции и ограничения против ОФЗ:

- Исторически 100 млрд руб. оттока нерезидентов повышали доходности ОФЗ на 20-40 б.п. В рисковом сценарии возможен отток 0.5-1 трлн руб. в первые один-два месяца (снижение доли до 15-20%) при росте доходностей на 200-300 б.п. с последующим снижением на 100-200 б.п. за счет появления локального спроса, полагает эксперт "ЛОКО-Инвест".

- Рубль в этом сценарии может ослабнуть на 10-15/USD (до 85-90/USD) в первые недели после введения санкций с частичной стабилизацией в дальнейшем.

- Альтернативные оценки "геополитической" премии допускают его снижение на 5-10% до 82-85/USD в сценарии санкций и рост до 73-75/USD при их отсутствии. Соответствующую премию в доходности ОФЗ аналитик инвесткомпании оценивает от 25-30 до 100 б.п.