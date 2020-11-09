Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Отечественная валюта значительно укрепилась к доллару и евро на фоне оптимизма мировых рынков, роста интереса к рисковым активам и растущей нефти, - отмечает Тузов. - Поводом для стремительно увеличения значений биржевых индексов послужило сообщение компаний Pfizer и BioNTech о завершении третьего этапа испытания вакцины от коронавируса. В сообщении говорится, что эффективность вакцины составляет 90% при минимальных побочных эффектах. Нефтяные котировки также резко пошли вверх, превысив отметки 43,0 за баррель марки".

Эксперт "Универ Капитала" полагает, что сильная волатильность российской валюты в ближайший период сохранится, это будет связано с возможным снижением спроса на нефть на фоне пандемии, а также с сокращением интереса инвесторов к рисковым активам.