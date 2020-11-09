Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики - Julius Baer

Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer

Сьюзан Йохо. По мнению эксперта, рост ВВП Китая в 4 квартале 2020 года составит 5%.

"Рост китайского экспорта в октябре продолжил укрепляться, поскольку внешний спрос на продукцию для защиты здоровья и бытовую электронику оставался неизменным, - полагает Йохо. - Рост импорта несколько замедлился из-за сезонных факторов, учитывая высокую базу прошлого года и то, что в октябре было на два рабочих дня меньше. Тем не менее, темпы остаются устойчивыми и подтверждают продолжающееся восстановление внутри страны, во главе с быстрым подъемом в инфраструктуре и недвижимости".

Более того, эксперт предположил, что Китай, вероятно, продолжил увеличивать закупки сельскохозяйственной продукции из США в рамках подписанного первого этапа торгового соглашения, поскольку импорт из США вырос. Эти два фактора - быстрый рост на рынке недвижимости и реализация торговой сделки - скорее всего, будут поддерживать устойчивость импорта в следующие месяцы, в то время как восстановление частного потребления все еще отстает, считает Йохо.

"Прогноз по экспорту связан с более высокими рисками, поскольку внешний спрос может пострадать из-за локдаунов в связи со второй волной коронавируса. Тем не менее, мы по-прежнему ожидаем, что восстановление экономики Китая продолжится, и рост ВВП в 4 квартале 2020 года составит 5%", - резюмирует экономист Julius Baer.