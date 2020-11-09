BCS представил топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю

BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alibaba, PayPal, Mastercard, Abbott Laboratories и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Новый фаворит в топе на этой неделе — Alibaba, крупнейший в Китае онлайн-ритэйлер, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Количество клиентов онлайн-платформ Alibaba продолжает расти, несмотря на возобновление работы физических магазинов в Китае. Число активных пользователей мобильного приложения в календарном II квартале 2020 г. увеличилось на 28 млн к/к до 874 млн. Победа Джо Байдена на выборах в США должна стать позитивным триггером для китайского рынка акций".

Аналитики BCS GM включили в топ-5 PayPal. Купнейший оператор процессинга онлайн-платежей опубликовал 2 ноября финансовые результаты за III квартал 2020 г. Скорректированная EPS выросла до $1,07 по сравнению с $0,51 годом ранее и превысила консенсус на уровне $0,94. Выручка за отчетный период увеличилась на 25% до $5,46 млрд. Общий объем платежей в III квартал 2020 г. повысился на 38% г/г до $247 млрд, продемонстрировав ускорение темпов роста по сравнению с +29% г/г во II квартале 2020 г.

Остается в топе Mastercard, одна из крупнейших в мире процессинговых компаний. Мы ожидаем восстановление выручки в 2021 г. по мере возвращения к предыдущему объему платежей. Инициативы по снижению затрат поддержат чистую прибыль, полагают аналитики.

"Сохраняем в числе фаворитов компанию Abbott. Крупный производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования наращивает производство диагностических и серологических тестов, позволяющих контролировать распространение вируса и помогающих в разработке лекарств и вакцин", - отмечается в комментарии экспертов инвесткомпании.

Прочно удерживает позиции в топе JPMorgan Chase — крупнейший банк в США. Аналитиков воодушевляет резкое снижение резервов на возможные потери в III квартале — как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.