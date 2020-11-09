Наиболее привлекательно в потребсекторе РФ выглядят GDR X5 и Магнита - BCS Express

Наиболее привлекательно в потребительском секторе РФ выглядят GDR X5 и "Магнита", как самые устойчивые и быстрорастущие, сообщается в аналитическом материале BCS Express.

Когда в начале года началась пандемия коронавируса, ритейлеры показали значительный рост финансовых и операционных показателей, констатирует эксперт Павел Гаврилов. Риски вокруг пандемии все еще сохраняются, а значит, и бумаги ритейлеров в большей степени остаются привлекательными для покупки, указывает он.

Специалист на данный момент рассматривает трех крупнейших представителей отрасли: "Магнит", X5 Retail Group и "Лента".

"X5 оказался переоцененным по нескольким мультипликаторам по результатам показателей за 9 месяцев 2020 г. - это говорит о том, что инвесторы высоко оценивают компанию. Самой недооцененной является "Лента". В целом все компании находятся примерно на одном уровне, но имеют разный масштаб. Наиболее привлекательно выглядят GDR X5 и "Магнита", как самые устойчивые и быстрорастущие. "Лента" в этом плане отстает от конкурентов, но также является привлекательной бумагой для инвестиций на период пандемии", - пишет эксперт BCS Express.

"Исходя из опубликованных финансовых и операционных показателей "Магнита", X5 Retail Group и "Ленты" за 9 месяцев 2020 г., коронавирус не оказал негативного влияния на ритейлеров. Все три компании показали рост финансовых результатов и получили дополнительный драйвер в будущем — развитие онлайн-торговли и экспресс-доставки. "Лента" может начать выплачивать дивиденды, что для инвесторов станет несомненным плюсом. В долгосрочной перспективе бумаги "Ленты" могут показать положительную динамику, - отмечает Гаврилов. - Ранее ритейлеры продемонстрировали рост операционных и финансовых показателей на фоне распространения пандемии. Сейчас, при сильном росте темпов заболеваемости, продуктовый ритейл также может остаться одним из наиболее устойчивых к последствиям COVID-19. Именно поэтому GDR X5 и "Магнита" являются перспективными в портфеле в качестве "защитного" актива".