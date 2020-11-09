BCS представил топ-5 акций РФ на текущую неделю

BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "МТС", Polymetal, Mail.ru Group, "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании.

"В топ-5 на этой неделе мы включаем "МТС". Российская телекоммуникационная компания оказывает услуги в России и странах СНГ. Нам нравятся бумаги этой компании по нескольким причинам. Во-первых, компания торгуется с дивидендной доходностью 9,2%. Во-вторых, мы считаем, что результаты "МТС" за III квартал 2020 г. на следующей неделе (17 ноября) снова подтвердят, что компания осталась устойчивой к временной потере доходов от роуминга. Это еще раз подтвердит твердые перспективы по выплате дивидендов", - указывают эксперты.

Остался в числе фаворитов Polymetal - российская горнорудная компания, которая занимается добычей серебра, золота и меди. "Акции торгуются ниже средних исторических значений и дешевле "Полюса". Мы ожидаем, что новые стимулы в США в перспективе ближайших пары месяцев в сочетании с потенциальными интервенциями от ФРС должны поддержать цены на золото и, соответственно, оценку Polymetal", - пишут специалисты BCS Express.

"Сохраняет позиции в нашем топе Mail.ru Group - российская технологическая компания. Мы ждем опережающей динамики в краткосрочной перспективе с появлением прогнозов относительно итогов ребалансировки индексов MSCI в ноябре", - отмечают аналитики.

Также эксперты оставили "ФосАгро" в числе фаворитов, так как ждут сильных результатов за II полугодие на фоне внушительного роста объемов производства и улучшения ценовой конъюнктуры на рынках DAP и MAP. При этом цены на ключевые для компании виды сырья остаются на достаточно низких уровнях. В пятницу совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 123 руб. на акцию, что в 2 раза превышает прогноз специалистов BCS Express.

"Удерживают позиции в рейтинге акции "Аэрофлота". Мы ожидаем, что результаты за III квартал, которые ожидаются в конце ноября, будут в целом позитивными для бумаг компании. Полагаем, что снижение трафика в IV квартале ожидаемо и уже полностью отражено в цене. Оптимизм внушают и долгосрочные планы компании по развитию "Победы" (пассажиропоток к 2028 г. должен достичь 60 млн)", - пишут аналитики.