Наиболее привлекательно в нефтегазовом секторе РФ выглядят евробонды ЛУКОЙЛа-26 и Газпрома-27 - Saxo Bank

Наиболее привлекательно в российском нефтегазовом секторе сейчас выглядят евробонды "ЛУКОЙЛа" (XS1514045886 с датой погашения 2 ноября 2026г) и "Газпрома" (XS2196334671 с датой погашения 29 июня 2027г), предлагающие конкурентоспособную доходность по своим облигациям, говорится в обзоре Saxo Bank.

Новая волна коронавируса неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению фундаментальных показателей в энергетическом секторе, считает специалист по инструментам с фиксированным доходом Saxo Bank Альтея Спиноцци. Энергетические компании с приемлемым соотношением чистого долга к EBITDA смогут выдержать падение спроса в своем секторе, вызванном низкой экономической активностью. При этом государственные компании окажутся в более выигрышном положении благодаря пакетам стимулов, отмечает специалист.

"Наиболее привлекательно сейчас выглядят российские евробонды "ЛУКОЙЛа" (XS1514045886 с датой погашения 2 ноября 2026 года), "Газпрома" "Газпрома" (XS2196334671 с датой погашения 29 июня 2027 года) и колумбийская Ecopetrol (US279158AN94 с датой погашения 29 апреля 2030 года), которые предлагают конкурентоспособную доходность по своим облигациям. В то же время мексиканская компания Pemex может пострадать вместе с государственными облигациями Мексики от огромного долгового бремени и зависимости от рынка капитала для обслуживания своего долга", - считает Спиноцци.