Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту - "Велес Капитал"

Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту до преодоления 58 руб., а при пробое сопротивления 63 руб., вероятно, направятся к 65,55 руб., а далее - к 69 руб., сообщается в комментарии "Велес Капитала". Среднесрочно о существенном улучшении перспектив можно будет говорить не ранее закрепления выше 80 руб., отмечают эксперты инвестиционной компании.

"Акции "Аэрофлота" в понедельник продолжают восстановление с многомесячных минимумов, которое проходит на возросших объемах. Последнее может предвещать новую волну роста, но все же в условиях преобладания негативных фундаментальных факторов и ограничения полетов во время пандемии наращивать позиции на повышение акций стоит постепенно", - пишет аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.