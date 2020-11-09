Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе, но пока что покупатели предпочитают проявлять некоторую осторожность, говорится в комментарии "Велес Капитала"

Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, что в первой половине сессии в понедельник индексы поднялись к пикам с сентября (2929 пунктов и 1201 пункт соответственно), после чего скорректировались чуть ниже.