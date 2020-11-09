Индекс S&P500 в понедельник попробует закрепиться выше 3550 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии в понедельник продолжит двигаться вверх и попробует закрепиться выше 3550 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P500 в среднесрочной перспективе склонен к продолжению роста. Индикатор MACD перешел на положительную территорию, подтверждая уверенный импульс. Тем не менее, индекс широкого рынка подошел достаточно близко к историческому максимуму, а также локально перекуплен после роста на прошлой неделе, поэтому вполне вероятна пауза в восходящем движении. В ближайшее время мы не исключаем обновления исторического максимума (3588 пунктов), но предупреждаем о риске резкой коррекции вскоре после этого", - указывает младший аналитик компании Михаил Денисламов.