Высокая волатильность курса рубля сохранится в ближайшие недели - BCS GM

Высокая волатильность курса рубля сохранится в ближайшие недели, причем завершение выборного процесса в США не гарантирует снижения волатильности, т.к. вслед за снижением политических рисков, скорее всего, вырастут эпидемиологические и экономические, отмечается в комментарии главного экономиста BCS Global Markets (BCS GM) Владимира Тихомирова.

По мнению эксперта, в этих условиях ключевое значение будет иметь реакция властей и центробанков на кризис: если в ближайшие недели будут одобрены новые пакеты помощи, то в декабре мы можем увидеть предновогоднее ралли на мировых рынках, и у курса рубля появятся все шансы укрепиться до уровней 70-72 руб./1$. В этом случае прогноз BCS GM по курсу на конец года (69,7 руб./1$) может реализоваться.

"Однако, если экономическая ситуация в мире продолжит ухудшаться, а реакция властей на кризис останется запоздалой и сдержанной, то нельзя исключить усугубления коррекции на рынках, - предупреждает Тихомиров. - При таком сценарии курс рубля может вновь оказаться под давлением и в конце года остаться вблизи текущих уровней – в районе 77-80 руб./1$".

Данные по инфляции за октябрь (4% г/г), опубликованные Росстатом в пятницу, сюрпризом не стали. Однако эта статистика, на взгляд эксперта BCS GM, в очередной раз продемонстрировала, что возможностей для дальнейшего смягчения монетарной политики у ЦБ фактически не осталось. "Мы продолжаем считать, что ключевая ставка в РФ останется без изменений (4.25%) как в текущем году, так и, по крайней мере, в течение первой половины 2021 г.", - указывает Тихомиров.