Минфин РФ может предложить ОФЗ-26235 к размещению на аукционе при условии благоприятной конъюнктуры - "ВТБ Капитал"

Минфин РФ может предложить ОФЗ-26235 к размещению на аукционе при условии благоприятной конъюнктуры, отмечается в обзоре "ВТБ Капитала".

"ОФЗ-26235 скоро становится новым 10-летним бенчмарком, в связи с чем он будет пользоваться большим спросом у иностранных инвесторов, но пока объем данного выпуска в обращении составляет всего 6,4 млрд руб. против 250 млрд руб. в выпуске ОФЗ-26218. Однако в ближайшие месяцы обороты торгов ОФЗ-26235 должны возрасти. Мы полагаем, что уже на этой неделе Минфин может предложить ОФЗ-26235 к размещению на регулярном аукционе при условии благоприятной рыночной конъюнктуры", - отмечают эксперты инвестбанка.

Сдержанная динамика базовой инфляции, а также восстановление рубля в последние дни сохраняют возможность для снижения ключевой ставки Банка России на 25 бп в декабре, полагают аналитики "ВТБ Капитала". По их мнению, данный сценарий по-прежнему не закладывается в котировки ОФЗ, судя по тому, что доходности всех коротких бумаг (4,25–4,80%) находятся выше текущего уровня ключевой ставки.

Среди выпусков с фиксированным купоном аналитики считают привлекательными бумаги сроком обращения около 10 лет. В настоящее время спреды на отрезках 2–10 и 5–10 лет остаются в верхних квартилях 5-летних диапазонов (около 150 бп и около 80 бп соответственно), в то время как дальний сегмент кривой выглядит относительно плоским (спред на отрезке 10–15 лет составляет всего 30 бп)".

Эксперты "ВТБ Капитала" особо отметили облигации, погашаемые в 2031 г., которые имеют одни из самых высоких показателей «ролл-даун»: в том числе они торгуются со спредами 20–22 бп к 10-летнему ОФЗ-26228, 28-30 бп – к 9-летнему ОФЗ-26224 и 42–44 бп – к 8-летнему ОФЗ-26212. В качестве стратегии на ближайшее будущее аналитики инвестбанка рекомендуют либо покупать ОФЗ-26218 с погашением в сентябре 2031 г. (YTM 6,09%), ликвидность которого выше, чем у ОФЗ-26235 с погашением в марте того же года (YTM 6,07%), либо покупать последний на аукционах Минфина.