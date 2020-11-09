Разделенная власть в Сенате США позитивна для спроса на риск - ITI Capital

Разделенная власть в Сенате США позитивна для спроса на риск, особенно при победе Байдена с его непопулярными мерами, такими как повышение налогов и давление на нефтегазовый сектор США, отмечается в комментарии ITI Capital.

"Джо Байден станет следующим президентом США после того, как получит 270 голосов выборщиков. В ходе кампании он сделал ставку на борьбе с пандемией и пообещал объединить глубоко разделенную нацию. В результате победы демократов сенатор Камала Харрис становится первой женщиной вице-президентом. Президент Трамп не признает поражение. Представители его штаба подали иски, чтобы оспорить подсчет голосов в нескольких штатах, хотя не ясно, изменит ли это как-либо итоги голосования. В частности они потребовали пересчета голосов в Висконсине", - отмечают эксперты инвесткомпании.

Аналитики ITI Capital напоминают, что в настоящее время у республиканцев большинство в сенате - 53 голоса против 47 у демократов. Демократы получили дополнительное место в сенате, но для пропорции 50:50 им требуются еще два, хотя голоса еще подсчитаны не во всех штатах. Джо Байден станет президентом, Камале Харрис, как вице-президенту, придется обеспечивать необходимое число голосов при рассмотрении законопроектов в сенате. Если республиканцы сохранят свои места на Аляске и в Северной Каролине, то демократы должны будут 5 января дважды одержать победу в Джорджии, чтобы получить 50 мест в палате.

"Рынки очень позитивно восприняли исход выборов, в начале торгов фьючерсы на рынке США прибавили 2%, - подчеркивают эксперты. - В целом разделенная власть всегда рассматривалась позитивно для спроса на риск, особенно в случае победы Байдена с его непопулярными мерами, такими как повышение налогов и давление на нефтегазовый сектор США. Нам кажется, рост рынка сейчас не оправдан, хотя данные по занятости США свидетельствуют о восстановлении занятости и потребительского сектора помимо активного роста промышленности и производства на фоне увеличения числа выявляемых ежесуточно случаев коронавируса (сейчас - свыше 120 тыс.)".