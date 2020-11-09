"Ренессанс Капитал" в 2021г прогнозирует снижение учетной ставки в Грузии до 6%, по-прежнему ждет укрепления лари

Аналитики инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" считают, что обострение политической ситуации в Грузии после состоявшихся в стране 31 ноября парламентских выборов будет краткосрочным - до 1,5 месяцев, после чего начнется укрепление национальной валюты - лари и смягчение монетарной политики.

"Мы ожидаем, что на фоне ослабления политической неопределенности и восстановления внешних доходов, подкрепленных в следующем году плавным восстановлением туристической активности, курс лари по отношению к доллару США укрепится до 2,95 лари (на сегодняшний день курс составляет 3,36 лари/$1)", - говорится в новом отчете "Ренессанс Капитал" по экономике Грузии.

Так, ожидается, что до декабря 2020 года курс грузинской нацвалюты останется на уровне 3,3-3,4 лари /$1, в начале 2021 года укрепится до 3,1-3,2 лари/$1, а к середине 2021 года - до 2,9-2,95 лари/$1.

Аналитики компании полагают, что Национальный банк Грузии продолжит поддерживать лари с помощью валютных интервенций, а также будет проявлять осторожность в монетарной политике до конца текущего года (при удержании учетной ставки на уровне 8%), "но продолжит ее смягчение в 2021 году, снизив ставку до 6% к концу года".

При этом отмечается, что возросшая политическая неопределенность не должна существенно повлиять на экономическую активность. "За 9 месяцев 2020 года ВВП Грузии снизился в годовом исчислении на 5% по сравнению с нашим базовым прогнозом на текущий год, составляющим "минус" 5,8%", - констатирует "Ренессанс Капитал".

Отчет содержит и пессимистический сценарий возможного развития поствыборной политической ситуации в Грузии. Согласно ему, до тех пор, пока ситуация будет оставаться напряженной, лари, по оценкам аналитиков компании, "будет колебаться на уровне 3,3-3,5 лари/$1, что потенциально начнет отражаться и на экономической активности, а также на грузинских ценных бумагах (в том числе на еврооблигациях на $500 млн, которые страна должна выкупить в апреле 2021 года)".

Помимо политической ситуации, негативное влияние на курс лари в ближайшие три месяца могут оказать еще три фактора. "Это - недавнее обесценивание турецкой лиры, которая, как правило, является важным ориентиром как для населения, так и для Национального банка Грузии, опасения по поводу второй волны COVID-19 и потенциального ужесточения карантинных ограничений в стране", - говорится в отчете.

Как сообщалось, на прошлой неделе Нацбанк Грузии осуществил максимальную за четверть века - со дня введения в обращение лари - интервенцию в размере $60 млн, поддержав начавший в последние дни вновь ослабевать обменный курс нацвалюты. С марта нынешнего года - а это была уже 21-я по счету интервенция - регулятор продал на валютном рынке уже $709,65 млн - в 7,6 раза больше, чем за весь 2019 год, в том числе на шести аукционах в октябре - $200 млн.

Правительство Грузии в июне скорректировало госбюджет страны на 2020 год, параметры которого из-за пандемии COVID-19 были изменены в соответствии с прогнозируемым падением ВВП на 4% против ранее ожидавшегося роста на 4,5%. Проект бюджета на 2021 год рассчитан исходя из прогнозируемого роста ВВП на 5% против пересмотренного показателя его снижения в 2020 году на 4,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Грузии в 2020 году на 5%, Всемирный банк (ВБ) - на 6%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Азиатский банк развития (АБР) - на 5%.