Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,00-79,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 75,00-79,00 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 90,00-94,00 руб./EUR, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль стал отыгрывать свои позиции на фоне глобального оптимизма после непростой президентской гонки в США, закончившейся победой Байдена, - отмечает Тимошенко. - Несмотря на то, что Байден известен своей более жесткой санкционной риторикой, определенность в том, кто стал президентом, увеличивает шансы скорого принятия новых стимулирующих мер, что толкает рынки вверх и перевешивает возможные санкционные риски, которые так или иначе уже заложены в ценах российских активов. При этом Сенат остается под контролем республиканцев, что может смягчить возможные антироссийские санкции в условиях предстоящей смены администрации Белого дома".

По мнению эксперта банка, риском для ЕМ-валют, включая рубль, остается рекордный рост уровня заболеваемости коронавирусом в мире и введение карантинных мер в ряде европейских стран. Любая положительная информация по ситуации с коронавирусом станет поводом для дальнейшего укрепления рубля, полагает Тимошенко.