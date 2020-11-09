Рубль будет консолидироваться на текущих уровнях, но повышенная волатильность сохранится - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль будет консолидироваться на текущих уровнях, но повышенная волатильность сохранится в ближайшее время, и возможен очередной эпизод ослабления рубля, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

Рубль начал новую неделю вблизи 77 руб./$1, отмечают специалисты банка, несмотря на ухудшение с точки зрения локальных факторов - Минфин сообщил о сокращении операций по продаже валюты в ноябре. Укреплению рубля способствовали и котировки нефти, подросшие на сообщениях о возможном отказе ОПЕК++ от наращивания добычи на фоне второй волны пандемии.

"В целом поводы для негатива ослабли, что позволит рублю консолидироваться на текущих уровнях. Тем не менее, текущая динамика не выглядит устойчивой, повышенная волатильность сохранится в ближайшее время, и мы можем столкнуться с очередным эпизодом ослабления рубля", - предупреждают аналитики.