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Главная / Мнения аналитиков / Золото может нацелиться на уровень $2000/унция к концу года - Saxo Bank
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09 ноября 2020 года 15:05
Золото может нацелиться на уровень $2000/унция к концу года - Saxo Bank
Золото прорвалось выше уровня сопротивления $1930/унция может нацелиться на уровень $2000/унция к концу года, но для этого ему надо удержаться над областью поддержки $1920-1930, отмечается в комментарии аналитика Saxo Bank Оле Хансена. "Драгоценные и промышленные металлы подскочили в ответ на проседание доллара до минимума за два с половиной года, - указывает эксперт. - Золото прорвалось выше уровня сопротивления 1930 долл. США за унцию и вместе с медью показало наибольший с июля недельный прирост. Но впереди всех оказалось серебро, подорожавшее со вторника почти на 6%. При этом пробилось вниз отношение цен золота и серебра, так что последнее, возможно, начинает период опережающей динамики". Вместе с американским долларом снизились и доходности облигаций, так как разделенное управление страной в США уменьшает вероятность рефляции, подчеркивает Хансен. Федрезерв на своем заседании на прошлой неделе сохранил объемы стимулирования на прежнем уровне, но заявил, что может понадобиться усиление как монетарной, так и фискальной поддержки. "Рынок подозревает, что в условиях, когда Байден не может наращивать траты из-за сопротивления контролируемого республиканцами Сената, Федрезерву придется вступить в дело и попытаться восполнить нехватку. Отсюда мощное ралли драгметаллов, а также и фондового рынка, где вновь вспомнили идею "нет варианта лучше" (TINA). Золото теперь может нацелиться на намеченный нами целевой уровень конца года (2000 долл. США за унцию), но для этого ему надо удержаться над областью поддержки 1920-1930 долл.", - заключает Хансен.
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10 ноября 2020 года 09:35
Индекс Мосбиржи во вторник начнет торговую сессию с понижения в пределах 0,3-0,8%, говорится в комментарии "Алго Капитала". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 2965-2980 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2960, 2950... читать дальше
.10 ноября 2020 года 09:25
Открытие рынка акций РФ во вторник пройдет со знаком "минус", перекупленность рынка очень велика, сообщается в комментарии "Алор Брокер". Главный аналитик компании Алексей Антонов полагает, что рост на рынках в понедельник все-таки имел больше эмоциональный характер. Сильный всплеск биржевых... читать дальше
.10 ноября 2020 года 09:13
Рубль на открытии торгов во вторник ослабнет к основным мировым валютам, пара доллар/рубль, вероятно, сможет подняться в район 76,5 руб./$1, говорится в комментарии Промсвязьбанка. Главный аналитик банка Богдан Зварич отмечает, что перед открытием торгов во вторник на российском рынке для рубля... читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:51
Москва. 9 ноября. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером; рубль усилил укрепление благодаря растущей нефти и активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы и валюты развивающихся стран на позитивных новостях о вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:45
Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи с конца августа на новостях о вакцине от COVID-19, упали золотодобытчики
Москва. 9 ноября. Рынок акций РФ начал неделю с ралли вместе с мировыми площадками и выстрелившей нефтью на новостях о победе демократа Джозефа Байдена на выборах в США и известий от Pfizer и BioNTech об успешной третьей стадии испытаний вакцины от COVID-19; индекс МосБиржи обновил максимум и объем торгов акциями с конца августа. читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:31
Санкции на ОФЗ и запрет доступа к финансовой системе США маловероятны, но возможны, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвеста" Дмитрия Полевого. По мнению эксперта, это ударит по экономике и простым гражданам, но может не повлиять на политику руководства РФ. "Санкции США... читать дальше
.09 ноября 2020 года 19:30
Москва. 9 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли в понедельник благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились, поскольку американские казначейские обязательства (US Treasuries) 9 ноября снизились в цене на фоне падения интереса участников рынка к "защитным" активам. читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:50
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-77,0 руб./$1 и на уровне 89,5-91,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Отечественная валюта значительно укрепилась к доллару... читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:30
BCS представил топ-5 рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Alibaba, PayPal, Mastercard, Abbott Laboratories и JPMorgan Chase, говорится в комментарии инвесткомпании. "Новый фаворит в топе на этой неделе — Alibaba, крупнейший в Китае... читать дальше
.09 ноября 2020 года 18:05
Сильные торговые показатели Китая подтверждают восстановление экономики, отмечается в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзан Йохо. По мнению эксперта, рост ВВП Китая в 4 квартале 2020 года составит 5%. "Рост китайского экспорта в октябре продолжил укрепляться, поскольку внешний спрос на... читать дальше
.09 ноября 2020 года 17:44
Наиболее привлекательно в нефтегазовом секторе РФ выглядят евробонды ЛУКОЙЛа-26 и Газпрома-27 - Saxo Bank
Наиболее привлекательно в российском нефтегазовом секторе сейчас выглядят евробонды "ЛУКОЙЛа" (XS1514045886 с датой погашения 2 ноября 2026г) и "Газпрома" (XS2196334671 с датой погашения 29 июня 2027г), предлагающие конкурентоспособную доходность по своим облигациям, говорится в обзоре Saxo... читать дальше
.09 ноября 2020 года 17:05
Наиболее привлекательно в потребительском секторе РФ выглядят GDR X5 и "Магнита", как самые устойчивые и быстрорастущие, сообщается в аналитическом материале BCS Express. Когда в начале года началась пандемия коронавируса, ритейлеры показали значительный рост финансовых и операционных... читать дальше
.09 ноября 2020 года 16:39
BCS Express представил топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "МТС", Polymetal, Mail.ru Group, "ФосАгро" и "Аэрофлот", говорится в комментарии инвесткомпании. "В топ-5 на этой неделе мы включаем "МТС". Российская телекоммуникационная... читать дальше
.09 ноября 2020 года 16:19
Краткосрочно акции "Аэрофлота" сохраняют склонность к росту до преодоления 58 руб., а при пробое сопротивления 63 руб., вероятно, направятся к 65,55 руб., а далее - к 69 руб., сообщается в комментарии "Велес Капитала". Среднесрочно о существенном улучшении перспектив можно будет говорить не ранее... читать дальше
.09 ноября 2020 года 15:49
Индексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе - "Велес Капитал"
ндексы Мосбиржи и РТС сохраняют неплохие шансы на развитие повышения на текущей неделе, но пока что покупатели предпочитают проявлять некоторую осторожность, говорится в комментарии "Велес Капитала" Аналитик инвесткомпании Елена Кожухова отмечает, что в первой половине сессии в понедельник... читать дальше
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