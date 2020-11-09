Золото может нацелиться на уровень $2000/унция к концу года - Saxo Bank

Золото прорвалось выше уровня сопротивления $1930/унция может нацелиться на уровень $2000/унция к концу года, но для этого ему надо удержаться над областью поддержки $1920-1930, отмечается в комментарии аналитика Saxo Bank Оле Хансена. "Драгоценные и промышленные металлы подскочили в ответ на проседание доллара до минимума за два с половиной года, - указывает эксперт. - Золото прорвалось выше уровня сопротивления 1930 долл. США за унцию и вместе с медью показало наибольший с июля недельный прирост. Но впереди всех оказалось серебро, подорожавшее со вторника почти на 6%. При этом пробилось вниз отношение цен золота и серебра, так что последнее, возможно, начинает период опережающей динамики".

Вместе с американским долларом снизились и доходности облигаций, так как разделенное управление страной в США уменьшает вероятность рефляции, подчеркивает Хансен. Федрезерв на своем заседании на прошлой неделе сохранил объемы стимулирования на прежнем уровне, но заявил, что может понадобиться усиление как монетарной, так и фискальной поддержки.

"Рынок подозревает, что в условиях, когда Байден не может наращивать траты из-за сопротивления контролируемого республиканцами Сената, Федрезерву придется вступить в дело и попытаться восполнить нехватку. Отсюда мощное ралли драгметаллов, а также и фондового рынка, где вновь вспомнили идею "нет варианта лучше" (TINA). Золото теперь может нацелиться на намеченный нами целевой уровень конца года (2000 долл. США за унцию), но для этого ему надо удержаться над областью поддержки 1920-1930 долл.", - заключает Хансен.