Ожидаемая цена Brent на текущей неделе - $39-42 за баррель - Совкомбанк

Цены на нефть марки Brent удержатся на текущей неделе в диапазоне $39-42 за баррель, говорится в комментарии Совкомбанка.

"Ожидаемая цена нефти марки Brent на неделе - $39-42 за баррель. При этом на рынке сохраняются понижательные риски. В целом нефтяной рынок сейчас определяется тремя основными факторами: общий фон на финансовых рынках, вторая волна коронавируса и реакция на них со стороны стран ОПЕК+", - указывает главный экономист банка Кирилл Соколов.

Общий фон на мировых площадках будет во многом определяться подведением итогов выборов в США и развитием ситуации с COVID-19 в США и Европе, отмечает Соколов. "Сценарий спорных выборов будет негативным для рисковых активов и нефтяных цен. Чем дольше будут пересчитывать голоса, тем выше неопределенность, и тем слабее будет динамика мировых рынков, в том числе и сырьевых", - пишет он.

Рекордное число заражений коронавирусом и смертельных исходов в США и Европе грозит новыми ограничениями крупнейших экономик и сокращениями потребления топлива. На транспортные перевозки приходится около 70% глобального спроса на нефть. Усугубляет ситуацию на нефтяном рынке быстрое наращивание добычи нефти в Ливии, которая увеличила производство за 2 месяца с 100 тыс. б/с до почти 1 млн б/с.

"Страны ОПЕК+, которые выступают "регулятором" рынка, внимательно отслеживают ситуацию на нефтяном рынке и грамотно управляют ожиданиями. Как только цены Brent упали ниже $40 за баррель, в СМИ появилась информация, что страны ОПЕК+ выступают за то, чтобы отложить запланированное на 1 января повышение добычи на 1,9 млн б/с. Кроме этого, Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы даже увеличить сокращение добычи в случае дальнейшего ухудшения ситуации со спросом, - отмечает Соколов. - По сути страны ОПЕК+ за счет собственной добычи покупают время до того момента, когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль. Пик заражений COVID-19 в США, Европе и России ожидается в ноябре-декабре. При этом рынки закладываются на то, что в начале следующего года появится массовая эффективная вакцина от коронавируса. Таким образом, в течение нескольких месяцев можно ожидать улучшения ситуации со спросом на нефть и уменьшения давления на нефтяные цены".